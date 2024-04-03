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Аналітика

Росія нарощує чисельність військ на ТОТ, але має проблеми із забезпеченням. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
3 квітня, 2024 середа
20:32
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Постійне поповнення російських військ дозволяє окупантам компенсувати втрати на полі бою й збільшувати чисельність своїх військ. Окупаційні війська, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, налічують 474 тис. військовослужбовців. Втім, РФ має ряд проблем із забезпеченням такої кількості військ

Росія планує мобілізувати понад 300 тис. військовослужбовців з 1 червня

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії у Києві, де було підписано безпекову угоду між двома країнами, заявив, що РФ з 1 червня готується мобілізувати додатково понад 300 тис. військовослужбовців. Це нова, але цілком очікувана інформація про дії ворога. Також тут варто зауважити, що на тлі цієї інформації, в Росії оголошено весняний призов до армії на понад 150 тис. вояків та приблизно така ж кількість має бути звільнена з лав ЗС РФ. Втім, скоріше за все, велику частину цих строковиків переформатують в контрактників, або добровольців. Оскільки фінансові умови в Росії, щоб вмирати за Путіна в Україні, цілком привабливі на тлі заробітків у депресивних регіонах РФ.

З цього приводу варто також зазначити, що кілька днів тому заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький пояснював про окремі зміни в підготовці до бойових дій противника. Він сказав, що росіяни розробили програми підготовки підрозділів, які формуються з нуля. До прикладу, для формування піхотного батальйону відводиться 27 днів. Це доволі малий проміжок часу для підготовки, що означає низьку якість такого поповнення військ. Втім, ворог цілком свідомо йде на те, щоб використовувати це гарматне мʼясо для досягнення своїх цілей.

РФ має ряд проблем із забезпеченням окупаційних військ

Регулярне поповнення російських військ дозволяє окупантам компенсувати втрати на полі бою й збільшувати чисельність своїх військ. Варто нагадати, що сухопутні війська РФ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, налічують 474 тис. військовослужбовців. До початку 2024 року цей показник коливався на рівні 450-460 тис. військових. Тобто, в окупанта є певне нарощування військ й через це можливість формувати певні резервні полки й додаткові підрозділи. Втім, варто розуміти, що чисельність це одна ситуація, зовсім інша полягає в забезпеченні цих військ. У ворога дійсно є проблеми з забезпеченням своїх військ. Оскільки понад 80% озброєння, яке постачається для укомплектування цих підрозділів, дістається з запасів, або ремонтується з арсеналів, які поволі вичерпуються.

Отже, мінімальний час, який потрібен для формування нових частин та підрозділів ЗС РФ, становить в межах трьох місяців. Можна зробити висновок, що дії противника, які спрямовані для підготовки нового етапу наступальної операції, можуть бути проведені в кінці літа на початку осені.

Також Володимир Зеленський заявив, що мобілізація 500 тис. осіб до лав ЗСУ є завищеною цифрою. Втім, ми повинні розуміти, що зменшення мобілізаційного віку є недостатнім для того, щоб швидше запустити процес підготовки наших резервів.

Окупанти не припиняють наступальні дії на Авдіївському напрямку

Боєць 47 ОМБр Олег (позивний Азимут) розповів, що наступальні та штурмові дії противник не припиняє з того моменту, коли Сили оборони вийшли з Авдіївки. За його словами, всі 6 місяців, які 47-а ОМБр перебуває на Авдіївському напрямку, окупанти проводять наступальні дії. Ще кілька місяців тому окупанти атакували цілими взводами, рухаючись колонами. Сьогодні тактика росіян змінилась. Вони атакують малими групами - по 4-5 осіб. Сили оборони зупиняють всі спроби противника штурмувати наші позиції. Втім, велика кількість окупантів, які постійно штурмують українські позиції, дозволяє їм потроху просуватись.Олег також повідомив, що спочатку окупанти проводили наступальні дії вдень. Зараз же вони атакують як вдень, так і вночі.


Карта бойових дій на Авдіївському напрямку станом на 3 квітня.

Також, за словами Олега, сьогодні Сили оборони продовжують використовувати Bradley та танки Abrams у бойових діях. Втім, після того, як противник зайшов та закріпився на Коксохімічному заводі, в них зʼявилась можливість виставляти протитанкові розрахунки. Саме тому танки та БМП Сил оборони почали працювати по противнику з більшої дистанції.

Олег повідомив, що 47-а ОМБр зробила повністю небоєздатною 137-у штурмову бригаду, яка базувалась на коксохімі й намагалась захопити Бердичі. Зараз на їхнє місце зайшла 74-а мотострілкова бригада. За березень бійці 47-ї ОМБр знищили один танк противника, 17 БМП різного типу, 3 МТ-ЛБ та 4 артилерійські системи. Олег зауважив, що велика кількість знищеної техніки та особового складу все одно не зупиняє окупантів.

Нестача боєприпасів в ЗСУ компенсовується FPV дронами

Також Олег зауважив, що противник зменшив застосування КАБів у 2-2,5 раза порівняно з активними бойовими діями в Авдіївці. Зараз противник намагається розтягнути застосування КАБів по всій ділянці фронту. Що стосується боєприпасів, то противник має достатню кількість артилерійських снарядів. Сили оборони мають нестачу боєприпасів. Якщо російські окупанти можуть робити турбуючий вогонь, або прикривати певні квадрати артилерією, то Сили оборони намагаються бити точно. Тобто меншою кількістю пострілів знищувати техніку противника та живу силу, яка наближається до позицій ЗСУ. Олег зауважив, що таку проблему, поки що, допомагає вирішувати достатня кількість FPV дронів. Також противник має перевагу у кілька разів щодо застосування мінометів.

Посилення ліній оборони фортифікаційними спорудами

Олег наголосив, що військовослужбовці будуть тримати позиції в Бердичах до того часу, поки це буде потрібно. Він зауважив, що зараз відновити й створити фортифікаційні споруди в цьому населеному пункті надзвичайно важко. Зокрема, через щільний щоденний вогонь противника та КАБи, які окупант продовжує застосовувати по позиціях ЗСУ. Втім, він також наголосив, що інженерні війська щодня працюють над створенням оборонних рубежів. За його словами, останнім часом ці фортифікаційні споруди почали перетворюватись в серйозну ешелоновану лінію оборони.


 

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