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Аналітика

У Курській області ЗСУ продовжують маневрові операції по чотирьох напрямках. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Ірена Моляр
13 серпня, 2024 вiвторок
20:37
Статті Сергій Згурець

ЗСУ діють на двох напрямках вглиб плацдарму у бік Льгова та Курська, а ще по двох напрямках для флангового розширення, аби убезпечити наш плацдарм із заходу та сходу, мова йде про Рильськ і Суджу

Зміст

Курська операція

Отже, пройшов тиждень з початку добре спланованої операції на території РФ, яку проводять силами оперативно-маневрової групи. До складу такої групи входить низка механізованих та десантних бригад, артилерійська бригада, бригада територіальної оборони, нові полки рейнджерів, Сили Спеціальних Операцій, групи радіоелектронної боротьби, безпілотних апаратів й системи засобів ППО. Є деталізація по всім цим бригадам, якщо аналізувати різні повідомлення, але в цьому немає сенсу.

Головне у тому, що ця група була створена для швидкого прориву ворожої оборони та для відкриття нової ділянки фронту з ворогом. Місце, темп просування, чітка розпланована взаємодія підрозділів викликала ефект шоку й у ворога, і, здається, у наших партнерів. Крім того, забезпечила зростання бойового духу в Збройних Силах і в нашому суспільстві попри всю складність цієї досить ризикованої операції.

Вчора, 12 серпня, офіційний Київ визнав, що операція в Курській області проводиться Силами оборони України. Головнокомандувач Олександр Сирський сказав про те, що наші війська в ході наступальних дій на теренах Курської області вже взяли під контроль територію площею у 1000 кв. км. Це визначено по точках, де діяли наші підрозділи в різних населених пунктах на Курщині.

Також сьогодні 13 серпня пролунали заяви від Міністерства закордонних справ України. Речником МЗС було сказано про те, що ми не зацікавлені у тому, щоб забрати Курську область, нам чуже не потрібно, але Курська операція не дозволяє противнику перекидати резерви на інші напрямки й ускладнює ворожу військову логістику. Це правильний висновок.

Якщо ми спробуємо описати те, що відбувається в Курській області, то зараз ЗСУ продовжують маневрові операції, маючи перевагу. Росія намагається відповідати, перекидає свої резерви, але це не вплинуло на стабілізацію лінії фронту. Наразі, як такої, лінії фронту ще немає, бо мобільні бронегрупи ЗСУ прориваються в тил російським підрозділам, а наші диверсійно-розвідувальні групи охоплюють всі ділянки.

Насамперед йдеться про дороги від Рильська до Курська, навіть до дороги Курськ - Білгород на сході. Якщо подивитися на мапу і спробувати зінтегрувати фото і відео повідомлення, то можна говорити про те, що зараз є чотири напрямки, де діють ЗСУ.

Карта Курськ 13.08.24

Два напрямки є вглиб плацдарму в напрямках Льгов та Курськ, а ще  два напрямки дій для флангового розширення, аби убезпечити наш плацдарм із заходу та сходу, мова йде про Рильськ і Суджу. Коли ми говоримо про лівий фланг, то наші сили оперативно-маневрової групи зараз діють в напрямку Рильська. Населений пункт Коренево за 25 км від Рильська, там ворог закріпився, однак  наразі немає точної інформації. Вчора та позавчора були спроби наших підрозділів обійти Коренево, аби наблизитися до Рильська.

А правий фланг - те, що відбувається поблизу Суджі. Паралельно з повним контролем цього міста наші розвідгрупи діяли на схід. У населеному пункті Гир'ї за 12 км від кордону діяла наша розвідгрупа з БТР-4. Було відео, що деякі БТР-4 уражаються ворожими "ланцетами". Але це війна і втрати бойової техніки будуть. Однак зазначу, що напрямок на схід, навіть з виходом в Білгородську область, це убезпечення нашого угруповання на правому фланзі, що вкрай важливо.

Два основні напрямки просування - це Льгов і Курськ. У напрямку на Льгов у нас є просування, до цього населеного пункту залишається десь 17 кілометрів. Напрямок до Курська зараз десь на півдорозі, а саме село Мартинівка, де відбувалися бойові дії.

Розуміємо, що вся ця динаміка досить швидка і дозволяє зробити висновок, що Україна домоглася тактичних й оперативних успіхів на певному етапі. Ворог намагається, користуючись резервами, це відіграти. Думаю, що це буде не просто противнику, тому що одночасно йде закріплення наших підрозділів на певних лініях.

Коли говоримо про стратегічні виклики, то тут Україна вже здобула перемогу. Ми  маємо інформаційний ефект та ефект впливу на наших партнерів, які розуміють, що, якщо нас регулярно забезпечувати достатньою кількістю зброї, то українське військове керівництво спроможне проводити нестандартні симетричні операції, які ставлять нашого противника у шоковий стан. І зараз, думаю, цей шок триває.

Питання у тому, як ми цим скористаємося і знайдемо баланс з діями на інших напрямках, де на Покровську і Торецьку ворог намагається протискати нашу оборону. Але наявність сил і засобів дозволяє нам проводити й наступальні операції, знаходити рішення, які забезпечують стратегічні, інформаційні, оперативні та тактичні переваги.

До речі, операція на Курському напрямку зараз тлумачиться різними виданнями, які шукають деталізацію дій наших підрозділів. Є багато публікацій про те, що на цьому напрямку наші військові створили передумови, які шляхом систем РЕБ придушили російські безпілотники. Наші безпілотники працювали на тих діапазонах, де ворог не міг з ними нічого зробити, тому вони знищували техніку і живу силу противника.

Про роботу БПЛА та РЕБ в Курській операції

Про певні деталі та висновки з безпілотної складової в Курській операції я поговорив з Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу "Нова енергія України", командиром спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел". Він зазначив, що з Курської операції можна зробити практичні висновки щодо застосування дронів. Сама операція була досить непогано спланована. По-перше, зберігалася повна інформаційна тиша, відповідно, була можливість підготувати комплекси РЕБ, зробити вікно з застосування наших дронів, що дуже важливо. Можливо, це не перша ретельно скоординована операція, але одна з успішних координацій ребівців та дронарів. У даній операції все було підготовлено з чистого листа, тому була правильна можливість заздалегідь у секретній атмосфері це все спланувати та реалізувати. З практичної точки зору це має бути класикою, яка повинна застосовуватися у наступних операціях.

Голова правління розповів, що ще у 2015 році його компанія зробила, але не запустила у серійне виробництво, дрон "Відсіч" з дальністю дії до 60 км. Цей дрон вже минулого року був поставлений в Сили оборони. Зараз за кошти компанії було вироблено 500 дронів, це декілька комплексів, які готові до застосування. Ще на "Відсіч" немає контракту, але є впевненість, що буде. Наступний крок - навчити операторів працювати з цим комплексом. Компанія готова до постачання цих дронів, аби "засіяти" їх по передовій. Щодо комплексу "Оса", то вже уклали контракт і до кінця року буде постачання цього дрону до українських підрозділів. "Оса" є в різних виконаннях для спеціальних місій, а також є класичний варіант, який компанія буде постачати протягом найближчих трьох місяців до Сил оборони України.

Боровик зауважив щодо співпраці з західними компаніями, то головним є те, аби додивитися рішення у тих розробках, в які вкладені великі бюджети на Заході, але у нас не працюють, та довести їх до роботи завдяки нашому досвіду на передовій. Владі потрібно прислухатися до зауважень та побажань західних компаній зі створення спеціального підрозділу, який буде працювати з західними компаніями на передовій. Потім повертатися та давати не тільки рекомендації, але й разом з західними інженерами доводити до розуму їхні засоби, тоді це буде "бінго" (перемога, виграш, успіх) у захисті нашої країни та профіт (фінансова вигода) у зароблянні коштів західними компаніями. Тобто це шлях до гарної кооперації, який має бути пройдений разом на цьому, на жаль, великому полігоні, яким є зараз Україна. Це треба використати для нашого захисту, а до створення такого підрозділу мають дослухатися очільники Міноборони. Західні компанії у такій співпраці зацікавлені, тому давайте це зробимо.

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