Зберегти життя солдата - критерій, який дійсно має визначати ефективність дій командирів. Колонка Сергія Згурця

Андрій Гнатов став новим командувачем Обʼєднаних Сил ЗСУ

Сьогодні президент Володимир Зеленський під час свого візиту на Донеччину представив нового командувача Обʼєднаних Сил ЗСУ бригадного командира генерала Андрія Гнатова, який замінив на цій посаді Юрія Содоля. Президент не пояснив, що призвело до такої кадрової ротації. Проте цьому передувала жорстка критика стилю керівництва Юрія Содоля, як з боку політиків та блогерів, так і самих військовослужбовців. Зокрема, щодо ставлення Содоля до життя підлеглих як цінності. Так співпало, що перед рішенням президента було звернення начальника штабу бригади "Азов" НГУ Богдана Кротевича до ДБР. Кротевич розповів, що йому не байдуже те, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного пункту, але не судять генералів за втрату областей, десятків міст та тисяч солдатів. Коли Володимир Зеленський представляв нового командувача то сказав, що Андрій Гнатов людина молода, але чудово знає фронт й має досвід, який потрібен зараз у Силах оборони. Також президент наголосив, що головним завданням для нового командувача буде знищувати окупантів та максимально берегти життя наших військовослужбовців.Сподіваюсь, що це той критерій, який дійсно визначатиме ефективність дій командирів на посадах при виконанні завдань з наступу та оборони.

Покровський напрямок - найпріоритетніший для окупантів

Зараз ситуація на всіх ділянках ОСУВ "Хортиця" вкрай непроста. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, на який припадає третина ворожих наступів на цій лінії фронту. Біля Очеретиного противник мав тактичний успіх й прагне розширити зону свого контролю. Очеретине стало накопичувальним хабом для ворожої техніки та живої сили. Звідти ворог намагається наступати у декількох напрямках. Втім, накопичення сил та засобів в Очеретиному перебуває під контролем дій дронів та артилерії. Командування російської окупаційної армії вважає Покровський напрямок найпріоритетнішим. За певними оцінками на ділянці від Новоолександрівки та Георгіївки у противника діє угрупування військ чисельністю до 50 тис. військовослужбовців та понад 20 тис. перебуває в тилах.

Президент відзначив роботу 110-ї ОМБр та 47-ї ОМБр на Донеччині

Президент Зеленський, зокрема, відзначив дії двох бригад ЗСУ на Покровському напрямку. Це 110-та окрема механізована бригада та 47-ма ОМБр. 110-та бригада стримує навалу противника в Новоолександрівці та намагається стримувати просування ворога до траси Покровськ-Костянтинівка. Відстань від Новоолександрівки до цієї траси становить понад 7 км. Від 110-ї бригади залежить ситуація на лівому фланзі нашої оборони, яка йде від Очеретиного до Карлівки, де оборону тримає 47 ОМБр. Проти 47-ї бригади російські окупанти проводять масові штурми, намагаючись захопити населений пункт Сокіл та Новоселівку Першу. Бригада діє досить ефективно й завдає противнику величезних втрат. Ворог активно застосовує на цьому напрямку FPV-дрони. Саме тому для наших військових дуже важливо отримувати значну кількість FPV-дронів та боєприпасів для артилерії, оскільки противник продовжує застосовувати наступальні групи.

В Україні розробляються кілька перспективних дронів різної дальності ураження

Командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" та засновник компанії First Contact Валерій Боровик повідомив, що головною проблемою для операторів дронів є доведення до цілі. Оскільки часто за умов використання противником РЕБ дуже складно довести дрон до цілі. Це дуже великий виклик для виробників дронів в Україні. Зараз спеціалісти тестують на українських дронах автоматичне доведення до цілі. Також зараз активно тестується нова система - рій дронів. Боровик повідомив, що розробники працюють над цікавим проєктом для спецпідрозділів ЗСУ. Це дуже серйозний виклик, бо сьогодні у світі подібного не було. Деталей Боровик не розповів, щоб зберегти ефект несподіванки для окупантів, втім, зазначив, що ми зможемо побачити це, коли будуть нові удари по обʼєктах на території РФ. Він додав, що сьогодні команда виробників дронів працює над декількома проєктами.

Валерій Боровик розповів, що зараз компанія First Contact отримала чимале замовлення. Це досить непоганий обсяг й стосується одного виду дрона. Наступні види дронів теж можуть отримати замовлення й, як зазначив Боровик, кількість, яку компанія не зможе осягнути. Оскільки збільшити виробництво дронів відразу. Зараз у компанії виготовляють від 200 до 500 дронів щомісяця. Є потенціал збільшити до 1000 одиниць на місяць. Втім, для цього потрібен час.

Сьогодні в компанії очікують підписання контракту з Держспецзвʼязком, а також на контрактування виробництва дрону-камікадзе "Відсіч". Раніше цей дрон не закуповувався у великих масштабах. Після зміни стратегії в ЗСУ дрон-камікадзе "Відсіч" почали масово постачати до Сил оборони. Боровик наголосив, що у компанії First Contact планують наростити виробництво дронів дальність від 40 до 60 км.

Компанія First Contact почала співпрацю з німецьким виробником зброї Diehl Defence

Валерій Боровик також повідомив, що компанія First Contact стала офіційним постачальником однієї з найбільших компаній у світі Diehl Defence. Сьогодні дуже серйозно розширюється співробітництво між двома компаніями. Найближчим часом, як зазначив Боровик, у First Contact зможуть більш детально повідомити про це співробітництво. Сьогодні вже є домовленості про постачання окремих видів озброєння для захисту України. Боровик лише наголосив, що подібна співпраця має посилити обороноздатність України й призвести до технологічного прориву. За його словами, співпраця між компаніями First Contact та Diehl Defence має повністю змінити підходи до мілітарі бізнесу, поставок й обслуговування зброї та підтримки продуктів, які постачаються.