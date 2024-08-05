Жорсткі подробиці війни: боротьба за Часів Яр. Колонка Сергія Згурця

Перші F-16 в Україні

Винищувачі F-16 уже офіційно в Україні. Вчора президент України офіційно продемонстрував винищувачі F-16. Це було на урочистостях, пов'язаних із 20-ю річницею створення Повітряних сил України, що відбувалися 4 серпня. Це історичний прорив, якого ми домагались майже 2 роки. Поки що цих винищувачів 10.

За повідомленням видання The Economist, ще мають прибути 10 до кінця цього року. Загалом, Україна має отримати близько 80 винищувачів F-16 у версії MLU. Це версія модернізації, включаючи з тими винищувачами, які вже передані для підготовки наших пілотів до європейського центру, який діятиме в Румунії.

Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія передаватимуть нам літаки. Озброєння передаватимуть США з запасів, або за європейські гроші тих країн, які замовлятимуть зброю для вже наших винищувачів F-16.

Раніше багато було запитань щодо того, що 10 літаків - це замало. Але це перший крок переходу на новий якісний рівень на переоснащення літаками, які є літаками НАТО. Це багатофункціональна платформа, яка виконуватиме місії у повітрі, щоб знищувати повітряні цілі як на землі, так і на морі.

Це перший крок, де нашим військовим треба буде напрацювати ефективні тактики використання, опанувати озброєння та тактики захисту - це складна робота. Звісно, будуть втрати, але сподіваюся, що перемог із цим літаком буде більше.

Атака на аеродром "Морозовськ" у РФ

Водночас ворожі літаки мають знищуватися не лише в небі, але й на землі. Як це відбувається, продемонстрували фахівці ГУР, які надали супутникові знімки знищення на аеродромі "Морозовськ" російських бомбардувальників Су-34. Знімки показують, що один літак точно знищено, ще два мають суттєві пошкодження. Також є знімки, з яких можна зробити висновок, що зрівнялися з землею сховища, де були розташовані авіаційні боєприпаси, також постраждала злітна смуга. Тобто робота наших дронів унікальна й ефективна. Сподіваюся, що цей тренд буде продовжено.

РФ продовжує використовувати ракети КНДР

А в цей час РФ знову звертається до північнокорейської зброї. Ми отримали дані, які свідчать про те, що 31 липня Росія використала північнокорейську ракету КN-23. Структури, які наразі аналізують уламки, дійшли висновку, що це уламки північнокорейської ракети КN-23. Вона схожа з індексами нумерації уламків, які раніше вже були знайдені на території України.

Нагадаю, що востаннє Росія використовувала північнокорейські ракети 27 лютого цього року. Загалом за весь період використання цих ракет було здійснено приблизно 50 пусків. Половина цих ракет підірвалася в повітрі.

Уламки цієї ракети були знайдені в Київській області. Ракета прямувала в бік Білої Церкви, але вибухнула в повітрі.

Ракета КN-23 має дальність десь до 600 км і потужну бойову частину вагою до 1000 кг у тротиловому еквіваленті. Тобто ворог намагається використовувати всі засоби, які є в його розпорядженні. І це порушує питання про активізацію наших систем ППО, збільшення їхньої кількості, що наразі й відбувається.

Ситуація на одному з найскладніших напрямків - Часів Яр

Вчора, 4 серпня, були повідомлення, що начебто ворог перейшов канал Сіверський Донець – Донбас.

Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр з Бахмутського напрямку, розповів, що бригада тримає оборону південніше Часового Яру, де противник навіть не вийшов до каналу Сіверський Донець. Північніше, де ворог підійшов до каналу Сіверський Донець – Донбас, то є впевненість, що там наші підрозділи добре закріпилися і зайняли вигідні рубежі для тримання оборони. Лінія фронту зараз відносно стабільна, останні тижні просувань окупантів навіть на 100 метрів не відбувається.

Офіцер пояснив, що канал Сіверський Донець - умовно кажучи, це величезний протитанковий рів з подекуди бетонними та земляними берегами шириною у 20 метрів. Відповідно, людині без екіпіровки досить складно його перейти. Тобто це потребує непоганої підготовки, а також обмежує застосування техніки, тому це дійсно є серйозним рубежем.

Заступник командира зауважив, що противник атакує безперервно. Сьогодні відбувається дуже багато пересувань ворога по посадках, ці пересування досить хаотичні, тому складається враження, що ворожі групи іноді не орієнтуються на місцевості й випадково кудись потрапляють. З усім тим окупанти працюють малими групами по 2-4 людини як удень, так і вночі, намагаючись пройти по посадках, лісовій місцевості, в районі каналу. Кожні 20-30 метрів такого просування загарбник вважає великим успіхом, тому не припиняє діяти малими групами кожного дня.

Тарасенко зазначив, що противник розуміє, що малій групі легше залишитися непомітною в умовах постійної повітряної розвідки над кожним квадратним метром території. Протидія – багато дрібних спостережних позицій, які можуть перекрити велику ділянку території, та ешелонування оборони, щоб не було такого, коли ворог обійшов першу позицію, просунувся вглиб, а там нікого немає. Відповідно на сьогодні вже українськими оборонцями випрацьовані досить ефективні методи протидії.