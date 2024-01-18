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Польща продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

18 січня, 2024 четвер
15:54
біженці з України Україна-Польща

Варшава продовжила дію посвідок на тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025. Польща друга з-поміж країн ЄС, яка прийняла найбільше українців, що втікали від війни

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В уряді країни повідомили, що йдеться про продовження дії посвідок на тимчасовий захист. Там вказали, що цей механізм, запущений імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022-го спочатку на один рік, було продовжено на наступний рік, до 4 березня 2025-го.

Що відомо про українських біженців у ЄС

У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.

Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.  

20 червня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.  

13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС. 19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців. 19 жовтня країни ЄС схвалили продовження до березня 2025 року.

25 вересня уряд Греції повідомив про продовження дії статусу тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року. 26 вересня схоже рішення ухвалила Естонія. 24 листопада – Німеччина. 2 грудня – Чехія. 4 грудня – Литва.

12 січня Євростат повідомив, що статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них – чоловіки. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (понад 1,2 млн осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (майже 1 млн; 22,3%) і Чехія (370 тис.; 8,6%).

Польща
Війна з Росією
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