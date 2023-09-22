Росія знову атакує нашу енергосистему. Як Україна може відповісти на енергетичний терор окупантів. Пояснюємо

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Росія знову б'є по енергосистемі – Україна готова відповісти

Як Україна може відповісти на російські удари? Думки експертів

Коли Україна почала завдавати ударів по території РФ?

Росія знову почала бити по енергосистемі – Україна готова відповісти

В ніч на 21 вересня російські терористи здійснили першу за 6 місяців атаку на енергообʼєкти України. Внаслідок атаки ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів у Рівненській та Житомирській областях. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.

Британська розвідка минулого тижня заявила, що Росія готує запаси крилатих ракет, щоб завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах України цієї зими, як вона це робила у період з жовтня 2022-го по березень 2023-го. Тоді агресорка здебільшого використовувала для терору ракети Х-101 (AS-23 KODIAK).

Там заявили, що темпи витрат ракет від квітня цього року знизилися. Відтак, припускається, що через це РФ ймовірно здатна створити значні запаси крилатих ракет, що становить реальну загрозу обстрілів ними енергетичної інфраструктури взимку.

На що днями очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що за можливі удари окупантів по енергетичній інфраструктурі країни восени росіяни отримуватимуть відповідь. За його словами, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", – наголосив начальник ГУР.

Фото: epravda.com.ua

Як Україна може відповісти на російські удари? Думки експертів

У заяві Буданова щодо того, що Україна відповість на російські удари по енергосистемі країни йдеться про те, що Сили оборони можуть адекватно реагувати та знищувати інфраструктуру на території ворога, що найперше працює на їхню логістику та забезпечення армії. Аж ніяк не йдеться про те, що Україна має намір створювати нестерпні умови для населення РФ, пояснює військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Все логічно, якщо ми будемо знищувати їхні підприємства. Наприклад, нещодавно був удар по їхньому підприємству, яке виготовляє авіаційний керосин і паливо для ракет. Ну вони ж виготовляють напевно і керосин для цивільного населення. Але ми ж на це не зважаємо, тому що розуміємо, що вони в першу чергу працюють на фронт.

Якщо будуть якісь блекаути або проблеми в них, це ж не означає, що ми б'ємо саме по цивільній інфраструктурі. В першу чергу б'ємо по тому, що забезпечує діяльність їхніх заводів, які працюють на оборонку, військові частини тощо. Ми точно не плануємо створювати ті проблеми, які вони намагаються робити нам. Росіяни їх самі собі завдають, от що найцікавіше", – зазначає у коментарі "Еспресо" Віктор Ягун.

За його словами, у Росії не бракує проблем, наприклад чимало населених пунктів не газифіковані. Взагалі комунальна система така, що якщо щось підірветься, то міста просто підуть під ніж.

Зрештою, треба розуміти масштаби РФ, їхній обсяг енергозабезпечення. Це країна з велетенською територією за розмірами з цілою Європою, а то й більше. Через це завдавати їм таких же збитків, як вони нам, Україні важко, і навіть небезпечно, вважає військовий експерт, полковник запасу, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець. Але безумовно, росіян треба атакувати, при тому це краще робити вже, не чекаючи їхніх ударів взимку. Оскільки ворог вже своє зробив, фактично пошкодивши 40% української системи енергозабезпечення.

"Нам потрібно проводити розвідку (на території РФ – Авт.) негайно, для того, щоб давати адекватну відповідь. Потрібно зараз працювати й виявляти їхні об'єкти, точні координати. Вибирати найважливіші вузли (забезпечення російських військових – Авт.), від ураження яких будуть страждати пов'язані з ними об'єкти. Сил і засобів для подібної боротьби проти них у нас мало, тому треба розвідувати та бути готовими. Завдавати ударів потрібно по території європейської частини РФ, навколо Москви, Санкт-Петербурга, їхніх обласних центрів. Нам не потрібні відключення електроенергії або удари по енергосистемі району, містечка чи селища, це навпаки буде працювати на агресора, – пояснює експерт.

Об'єкти виробничої системи воєнно-промислового комплексу РФ, місця, де виготовляють зброю – все те, що розташоване в досяжності українських військ, треба знищувати. Для цього достатньо, наприклад, вдарити по енергосистемі заводу, який виробляє танки, ППО чи інше озброєння, який перестане нормально працювати, зазначає Іван Якубець.

Фото: Getty Images

Насправді сили та засоби України не достатні для симетричної відповіді. Для цього нам треба збудувати десятки стратегічних літаків, з яких Росія випускає ракети Х-101, Х-555. В нас цього немає і реалізовано не буде. Тому відповідь буде однозначно асиметричною, головною метою якої є зниження бойового потенціалу противника. Загалом є два способи, каже Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната".

"Перше – це продовжувати нарощувати систему ППО. Друге – завдавати ударів по місцях базування їхніх сил нападу, розміщення авіації, підприємствах, на яких виробляються ракети або якісь складові. Такі заходи вже проводились раніше. Так, у ворога відбувається накопичення ракет. Наприклад, відомо, що вони накопичили 140 одиниць "Калібрів". Тому тут багато залежить від розвідки, щоб в проактивній манері виявити, коли противник намагається підготуватися до удару, і завдати йому удару на випередження", – вважає експерт.

Росія вже проводить дорозвідку об'єктів енергосистеми в Україні. Зважаючи на погані справи з супутниковими даними, вона працює через агентурні методи – встановлює координати розташування підстанцій, станцій, енергетичних вузлів. Торік агресор бив здебільшого по радянській енергетичній системі. Однак за рік Україна відновлювалася переважно за допомогою західних партнерів, таким чином фактично створювалася нова енергетична мережа. Саме цю інформацію росіяни хочуть дізнатися, пояснює експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Наразі Росія використовує для атак в основному ударні дрони, натомість ракети накопичує, аби запускати їх по енергетичній інфраструктурі з початком опалювального сезону, приблизно з середини жовтня слід очікувати активізації саме таких обстрілів.

"Чи може відповідати Україна? Україна постійно завдає ударів по російській військовій інфраструктурі, яка може забезпечувати діяльність їхнього війська. Днями, наприклад був удар в районі Сочі по місцях зберігання палива. Тим більше, що в Росії зараз розгортається масштабна паливна криза, то це дуже корисно – позбавляти їх таких місць, загострюючи кризу, яка може вплинути на стабільність режиму Путіна. Думаю, Україна буде нарощувати ці удари, в основному дронами, посилюватиме роботу диверсійних груп – все це для того, щоб росіяни також відчували, що таке жити взимку, коли б'ють по енергетичній інфраструктурі", – зазначає Михайло Самусь.

Варто також розуміти, що Україна зараз перебуває у значно кращому становищі, ніж рік тому. І населення готове, й енергетики активно готуються, і системи ППО ефективніші. Разом з тим у Росії залишилося не так багато можливостей у наявності як ракет, так "шахедів".

"Росіяни накопичують засоби, але вони пішли іншим шляхом. У них проблема не в якості, а в кількості. Тобто вони почали спрощувати деякі ракетні системи, тому що просто не мають можливості знаходити ті дорогі елементи, які раніше могли отримувати у відкритому доступі. Відтак їх буде більше, але вони будуть менш точними, власне тому намагатимуться перекрити ці речі кількістю. Думаю, у нас паритет: як вони готуються, так і ми готуємося", – резюмував військовий експерт Віктор Ягун.

Коли Україна почала завдавати ударів по території РФ?

Масовані обстріли української енергосистеми Росія розпочала у жовтні 2022-го, й тривали вони фактично до березня. З перервами у кілька днів або тижнів агресор обстрілював дронами-камікадзе та крилатими ракетами Україну, вражаючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Загалом відбулося близько 20 атак.

Фото: Андрій Воробйов у телеграм

Імовірно, початком української відповіді можна вважати останній день зими 28 лютого вже цього року. Інформаційний простір ряснів повідомленнями про БпЛА та "НЛО" – імовірно, українські дрони атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії в глибокому тилу. Деякі з них не долетіли до точок призначення на території РФ, проте теж справили психологічний ефект на країну-агресора.

Тоді стало відомо про потрапляння ударних безпілотників в кількох російських містах. Зокрема, три дрони-камікадзе "засвітилися" у Бєлгороді, але не досягли своєї мети, пошкодивши декілька автівок та будинків. Пролунали вибухи й спалахнула пожежа на великій нафтобазі поряд із нафтопереробним заводом у місті Туапсе у Краснодарському краї. Крім того, невстановлений літальний апарат впав поряд із селищем Нове в Гіагінському районі Адигеї. Ще один БПЛА впав поблизу села Губастово в Коломенському районі Московської області, від якого до Кремля лише 90 км, а від кордону з Україною – 460 км.

Також 28 лютого в Росії сталася екстраординарна подія із закриттям повітряного простору над Санкт-Петербургом та аеропорту "Пулково". Оскільки на відстані 160-200 км від рідного міста Путіна був помічений невстановлений повітряний об’єкт.

Тієї ж доби "бавовна" сталася на військовому аеродромі в місті Єйськ Краснодарського краю РФ. Ймовірно, тамтешня авіабаза була уражена дронами.

Коментуючи ці атаки, експерт Defense Express Іван Киричевський зазначав, що це свідчить про те, що цілями майбутніх атак ударних дронів України може бути енергетична інфраструктура на значній глибині території РФ, назвавши атаки 28 лютого польовим випробуванням декількох типів далекобійних безпілотників, які з часом Україна може використати для більш масованих ударів по території РФ.

Водночас військовий експерт Михайло Самусь зауважував, що Україна таким чином вивчає систему ППО, вивчає можливі маршрути проходу і готується до масованої атаки. Одного разу російські міста можуть відчути на собі, що таке реальні удари українських безпілотників, казав експерт.

Відтоді удари з української сторони по території РФ продовжуються та лише набирають обертів, охоплюючи все більше російських міст. І нагадаємо, що у резонансній статті, опублікованій у вересні 2022-го, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, накреслюючи стратегію на 2023 рік, писав, що дотиснути РФ можна буде тоді, коли Збройні сили України матимуть можливість завдавати ударів на відстань до 2000 км углиб Росії – так, як діє противник ракетами.