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Аналітика

Чисельність російських військ у Білорусі поки не змінюється. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
18 січня, 2023 середа
22:13
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Можливий наступ армії РФ з Білорусі є довготривалим подразливим чинником, який ми не можемо ігнорувати

Трагедія у Броварах

Зазвичай ми мали говорити про ситуацію на фронтах, яка є достатньо непростою, але зараз на перший план вийшла трагедія у Броварах. У середу, 18 січня, поблизу дитячого садка у Броварах впав гвинтокрил. Ця катастрофа спричинила загибель 14 людей, у тому числі 1 дитини, загинуло керівництво МВС України. Керівництво ЄС висловило співчуття українському народу у зв'язку з цією катастрофою, також була запропонована допомога у розслідуванні катастрофи.

Олександр Лось, доктор технічних наук, капітан Збройних Сил, авіаконструктор зауважив, що розслідування лише тільки почалося. Скоріш за все вже створено державну, навіть міжнародну комісію з представників ЄС. Оскільки цей гелікоптер належить до державної авіації, то цим розслідуванням буде опікуватися не лише державна авіаційна служба, а й уповноважені органи Міністерства оборони й інших відомств України. До цієї комісії буде долучена європейська агенція безпеки й авіації та розробник компанії Airbus. Розслідування буде проведено на найвищому професійному рівні.

Олександр Лось додав, що будуть знайдені реєстратори, я впевнений, що їх вже знайшли, оскільки це все сталося локально, у середмісті. Ускладнити перебіг розслідування може те, що гелікоптер летів у Харків і мав на борту повні баки пального, тому саме температурні ушкодження дуже значні. Також є засоби об'єктивного контролю, управління повітряним рухом, реєстратори, які були на борту, вони вогнетривкі. Територія катастрофи залишається під контролем Збройних Сил України й інших спеціальних органів України. Розслідування перебуває у правовому полі, це юридична процедура.

Цей гелікоптер подвійного призначення, як цивільної, так і державної авіації, також він може використовуватися Збройними Силами. На перший план виходить юридична сторона, взаємодія органів державної влади й різних держав. Розслідування трагедії складне з юридичної точки зору.

На думку капітана ЗСУ все, що ми бачимо у пресі, відображає саме юридичну сторону цього процесу. У версіях викладено усі можливі формулювання того, що могло статися. Під диверсією можна вважати будь-який тип диверсії, починаючи від умисного виведення з ладу, або дія на повітряне судно під час руху. Також всі інші версії відкривають можливості для розслідувачів, щоб наповнювати базу доказами.

Олександр Лось вважає, що під час бойових дій, чим більше одночасно перебуває літальних апаратів у повітрі, тим більша ймовірність враження. Потрібно відкинути звинувачення щодо того, що на борту водночас перебували усі державні посадовці МВС.

Також всі експлуатанти цього типу летального апарату вже отримали повідомлення, що сталася катастрофа. Немає стандартних термінів щодо розслідування катастроф. Поки не буде встановлено причини, до тих пір можуть тривати розслідування авіаційних катастроф. Це може займати роки.

Навчання російських військових у Білорусі

Зараз РФ здійснює розгортання своєї авіації у Білорусі у рамках навчань, які почалися 16 січня з залученням всіх білоруських летовищ, куди перекинуті російські винищувачі, гелікоптери, транспортні літаки. Генштаб ЗСУ сказав, що зросла загроза використання ракетного озброєння на тлі цих навчань. З іншого боку наш Генштаб і розвідка вкотре повідомили, що ознак формування ударного наступального угруповання на території Білорусі поки не створено і такої загрози зараз не існує.

Російські війська, які навчалися у Білорусі, зараз перекидаються на Луганщину та у прикордонні з Україною області Російської Федерації. Своєю чергою тривають перекидання нових партій російських мобілізованих на білоруські полігони. В інформаційному полі лунають твердження, що у рамках нового наступу, Росія обов'язково використає північний напрямок, аби здійснити наступ або на Київ, або для атак на Західну Україну з метою припинити постачання західного озброєння для ЗСУ.

Ці авіаційні навчання зараз проводяться на додаток до тих наземних, які відбуваються вже досить тривалий час з перевіркою боєготовності білоруської армії, яку власне проводять російські військові. А у цей час Лукашенко нервує через те, що у його найближчому оточенні начебто готується замах. І система безпеки, яка покладається на білоруське КДБ, Лукашенка не влаштовує. Він починає формувати нову систему захисту власної безпеки, спираючись на приватні компанії, яким він довіряє більше.

Історія з Білоруссю є довготривалим подразливим чинником, який ми не можемо ігнорувати. Наша військова розвідка регулярно говорить про відсутність ознак наступального угруповання на території Білорусі. Але представник ГУР Андрій Черняк 17 січня заявив, що ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі у найближчі тижні залишається низькою. Цікаво, що раніше такі оцінки нашої розвідки поширювалися на місяці, а зараз часовий термін у наших розвідників дещо скоротився, що є певним тривожним сигналом. Наші розвідники розуміють, що певна динаміка, яка пов'язана з використанням простору Білорусі, залишається достатньо небезпечною та активною. Крім того, російські війська прибувають до Білорусі й протягом декількох місяців проходять підготовку, потім передислоковуються на територію Росії на суміжні з Україною області для участі у наступальних діях на Україну.

Показник чисельності російських військ у Білорусі не змінюється. ГУР говорить про 11 тисяч вояків, які перебувають на білоруських полігонах, на додаток 15 тисяч білоруських військових, які є у складі сухопутних військ і сил ССО. Ці сили під тиском РФ можуть бути залучені до бойових дій на території України. Ми розуміємо, що ці показники набагато менші тих, які були на початку вторгнення РФ в Україну.

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Олександр Лукашенко
Сергій Згурець
російська армія
Київщина
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