Для депутатів усіх рівнів і при прийнятті на держслужбу треба запровадити перевірки на поліграфі, - генерал-майор СБУ Ягун

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно ретельно перевіряти людей. Практика перевірки через поліграф при призначенні на нові посади в спецслужбах України вже давно введена. Співробітники спецслужб, правоохоронних органів, вищі посадові особи в ЗСУ проходять таку перевірку. Я думаю, що треба на законодавчому рівні приймати беззаперечне рішення щодо введення такої перевірки для депутатів усіх рівнів і при призначенні на ті чи інші державні посади, навіть при прийомі на державну службу", - повідомив він.

На жаль, в українському законодавстві юридично не закріплено саме поняття перевірки, вона має лише допоміжний характер, каже Ягун.

"Під час війни потрібно визначатися з тим, як проводити перевірку і доводити ту чи іншу провину. На жаль, в Україні саме поняття перевірки має допоміжний характер. Тільки в деяких відомствах вона введена відповідно до інструкції. Тобто, якщо людина не проходить перевірку, вона не призначається на посаду", - сказав генерал-майор СБУ.

За його словами, позитивним моментом є те, що спецслужби працюють і виявляють агентів РФ, в тому числі серед структур, які близькі до влади. Однак, перевірку на поліграфі потрібно запровадити для всіх.

"Я думаю, що це можна врегулювати виключно на законодавчому рівні і це потрібно робити якнайшвидше", - додав він.