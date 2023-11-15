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Для депутатів усіх рівнів і при прийнятті на держслужбу треба запровадити перевірки на поліграфі, - генерал-майор СБУ Ягун

15 листопада, 2023 середа
22:59
Суспільство Віктор Ягун

Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун вважає, що під час війни, для депутатів усіх рівнів і претендентів на державні посади потрібно запровадити перевірки на поліграф

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Потрібно ретельно перевіряти людей. Практика перевірки через поліграф при призначенні на нові посади в спецслужбах України вже давно введена. Співробітники спецслужб, правоохоронних органів, вищі посадові особи в ЗСУ проходять таку перевірку. Я думаю, що треба на законодавчому рівні приймати беззаперечне рішення щодо введення такої перевірки для депутатів усіх рівнів і при призначенні на ті чи інші державні посади, навіть при прийомі на державну службу", - повідомив він.

На жаль, в українському законодавстві юридично не закріплено саме поняття перевірки, вона має лише допоміжний характер, каже Ягун.

"Під час війни потрібно визначатися з тим, як проводити перевірку і доводити ту чи іншу провину. На жаль, в Україні саме поняття перевірки має допоміжний характер. Тільки в деяких відомствах вона введена відповідно до інструкції. Тобто, якщо людина не проходить перевірку, вона не призначається на посаду", - сказав генерал-майор СБУ.

За його словами, позитивним моментом є те, що спецслужби працюють і виявляють агентів РФ, в тому числі серед структур, які близькі до влади. Однак, перевірку на поліграфі потрібно запровадити для всіх.

"Я думаю, що це можна врегулювати виключно на законодавчому рівні і це потрібно робити якнайшвидше", - додав він.

  • Нагадаємо, 3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

  • Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

  • 3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

  • 13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

  • Печерський районний суд Києва таки обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

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