Для нового наступу з Білорусі потрібна важка техніка та професійні військові, цього там немає, - військовий експерт Нарожний
Щоб організувати новий наступ з території Білорусі, росіянам необхідно зібрати 120-150 тис. війська з професійними військовими та важкою технікою
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Павло Нарожний.
"Я не вірю в те, що буде завданий удар з боку Білорусі. З технічної точки зору для цього удару треба зібрати угруповання в 120-150 тис. солдатів з важкою технікою, якої там не видно. Чмобіків треба розбавити більш-менш серйозними боєздатними військовими частинами - російськими ВДВ, морською піхотою. Цього там немає", - зазначив він.
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Нарожний наголосив, що фіксується переміщення важкої техніки з Білорусі, яка їде в бік Донбасу.
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"Наразі зовсім інша ситуація. На кордоні з Білорусі зосереджені дуже серйозні наші війська, весь кордон замінований. Там всього 3-4 дороги, по яких зможе пересуватися велика кількість техніки - вони будуть доволі швидко перекриті. Якщо вони підуть у цю самовбивчу атаку, то окупанти зупиняться десь на кордоні і в річках та болотах Чернігівської та Рівненської області, де їх будуть успішно топити наші війська", - вважає експерт.
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