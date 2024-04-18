Страховики відмовились платити оператору "Північного потоку" за пошкодження газогону

Про це повідомляє Reuters.

"Північний потік" вимагає від своїх страховиків понад 400 мільйонів євро. Однак Lloyd's і Arch Insurance (EU) DAC посилаються на те, що поліс не покриває витрати, які спричинені війною, або опосередкованими воєнними діями.

Страховики також заявили, що поліс не покриває збитки, які сталися "за наказом будь-якого уряду".

"Відповідачі покладатимуться на той факт, що шкода від вибуху могла бути завдана тільки - або принаймні з більшою ймовірністю, ніж ні – урядом або за його наказом", - сказав адвокат страховиків.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі Nord Stream сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу відбувся витік газу.

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів 26 вересня стався вибух. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у ній слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

У березні стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування вибухів. У квітні у Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У червні видання The Wall Street Journal написало, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

Водночас Польща спростувала причетність до підриву і підтвердила, що версія про причетність Росії залишається в силі.

10 жовтня Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Nord Stream, але Берлін скептично ставиться до цієї інформації.

Швеція припиняє розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік", які стались у вересні 2022 року. Правоохоронці нібито не знайшли "конкретних підозрюваних".