Потреби України більші за ймовірні $4 млрд надходжень від заморожених активів РФ, зафіксовано вже $483 млрд збитків, - банкір Дубас

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Я думаю, що в найкоротшій перспективі ми отримаємо відсотки по доходах, які згенерував Євроклір із заморожених активів - це десь близько трьох можливо чотирьох мільярдів доларів. Тобто це те, що, на мій погляд, найближче ми отримаємо, але українські потреби щодо фінансової підтримки набагато більші ніж 4 млрд і якщо дивитися на ситуацію в розрізі того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, то мені приємно, що Європейський союз почав активніше розглядати альтернативний варіант, щоб Україна могла і далі протистояти ворогу - Російській Федерації, але вже унаслідок цих арештованих, заблокованих коштів", - пояснив Дубас.

За його словами, зараз триває дискусія щодо варіанту, коли ці кошти РФ є заставою, під них випускають цінні папери й ці гроші йдуть на потреби України. Водночас Росія згодом може отримати свої кошти, але після компенсації всіх завданих збитків нашій країні.

"Поділюся свіжою цифрою, Світовий Банк на цей момент зафіксував, що Україна вже понесла 483 млрд доларів збитків і це не фінальна сума, оскільки війна триває і є зони, де просто неможливо порахувати збитки. Тому під заморожені трошки більше ніж 300 млрд доларів випущені кошти, як гарантія, йдуть зараз на потреби України, на відновлення, відбудову, захист. А вже, коли Росія компенсовує збитки, то нехай забирає - збитки зараз більші ніж ця сума, тому, мені здається, це нормальна історія", - підсумував президент Асоціації українських банків.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.