Ексголові СБУ та його заступнику повідомили про підозру у справах Майдану

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року та лютому 2014 року під виглядом іноземної делегації на територію України трьома групами прибули 20 співробітників російської спецслужби на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ.

За підтримки ексочільників СБУ, спецагенти РФ безперешкодно розміщувалися в будівлях відомства та за допомогою заздалегідь привезеною із собою спецтехніки організовували та сприяли працівникам СБУ у підготовці відео провокативного характеру.

Підозрювані створили YouTube-канал, на якому було розміщено 257 відеозаписів, у яких дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом. Ці відео згодом поширювалися в інтернеті та медіа. Про підривну діяльність щодо інформаційної безпеки України, екскерівництво СБУ звітувало своїм кураторам з ФСБ РФ, а для підтвердження надавали посилання на опубліковані відеозаписи.

В ході досудового розслідування щодо злочинів вчинених на Майдані, прокурори встановили, що спецслужби РФ мали безпосередній вплив на колишнє керівництво СБУ з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Серед підозрюваних генералів ФСБ Росії:

генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніми військами;

генерал-полковник начальник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ;

генерал-лейтенант – заступник начальника служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою;

генерал-майор – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ;

генерал-майор – перший заступник начальника департаменту оперативної інформації служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ РФ;

генерал-майор – колишній співробітник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у Москві та інші.

Прокурори повідомили про підозру колишньому голові СБУ, його першому заступникові, керівнику антитерористичного центру та начальникові департаменту захисту національної державності СБУ, у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України).

Також про підозру оголосили 20 співробітникам ФСБ РФ у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва у вчиненні державної зради та сприяння керівництву СБУ в наданні РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки, а також розпалювання національної, релігійної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми ідеологічними переконаннями (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 КК України).

З 9 січня 2013 року до 24 лютого 2014-го СБУ очолював Олександр Якименко.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані

Розстріл Небесної сотні відбувся 18-20 лютого 2014 року, коли силовики й "тітушки" застосовували насильство та вогнепальну зброю проти протестувальників у центрі Києва.

У грудні 2019 року п’ятьох підозрюваних беркутівців передали на обмін полоненими з терористичними "Д/ЛНР". Це викликало обурення серед родичів загиблих і постраждалих на Майдані. Два з них - Тамтура і Маринченко - повернулися в Україну і продовжують брати участь у судовому процесі. Троє інших - Аброськін, Зінов'єв та Янісевич - перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях.

1 лютого 2022 року ДБР повідомило про заочний арешт колишнього начальника охорони експрезидента Віктора Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії. Згодом Державне бюро розслідувань оголосило про виклик на допит експрезидента Віктора Януковича для отримання підозри.

1 грудня тогоріч повідомлялося, що екскерівника ДАІ судитимуть за організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів, зокрема Автомайдану, а також за підробку документів. Також у грудні повідомили, що за розгін студентського Майдану судитимуть колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сівковича.

У лютому 2023 року адвокат родин Майдану Титич заявив, що у більшості злочинів спливли терміни притягнення до відповідальності, суди умисно допускали порушення. Наприкінці лютого того самого року стало відомо, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

9 травня цьогоріч повідомили, що в Україні заочно судитимуть втікачів з-поміж керівництва МВС України, які були причетні до незаконного постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року.

Попри війну, за 2022 рік по справі Майдану було повідомлено про підозру колишньому заступнику голови МВС та отримано дозволи на досудове розслідування щодо експрезидента, колишнього заступника секретаря РНБО та голови управління ДАІ.

У справах Майдану за рік було отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно 26 підозрюваних, серед них 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник Секретаря РНБО України, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

4 жовтня 2023-го стало відомо, що до суду передали справу щодо колишніх високопосадовців - президента-втікача Януковича й керівників силовиків, які віддавали накази та застосовували військову техніку, вогнепальну зброю для насильницького розгону демонстрантів у центрі Києва в лютому 2014 року.

13 жовтня Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт щодо 6 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого київському управлінню МВС. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану.