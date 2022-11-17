На тлі суперечливих заяв про походження ракети, яка позавчора вбила двох людей у Люблінському воєводстві Польщі, проблеми, що виникатимуть перед президентом РП Анджеєм Дудою наразі видаються дрібними. Але вони обов'язково вилізуть мов шило з мішка, коли каденція очільника дружньої нам країни добігатиме свого завершення.

Тому реакція Дуди на інцидент у селі Пшеводув Грубешівського повіту була блискавичною. І, мабуть, їй слід довіряти більше, ніж пізнішим інтерпретаціям, висловленим, зокрема, американським президентом Байденом на Балі. Дуда чітко сказав, що смертоносна ракета – російського виробництва, а навряд чи українські ППО застосовують таку зброю для боротьби із повітряними цілями РФ. Ба більше, експерти у коментарях для польських ЗМІ в унісон говорять про Х-101.

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Офіційна Варшава пішла далі – викликала на килим в МЗС російського посла. Перед перспективою активації дії ст. 4 Договору про НАТО з'явилися більш примирливі заяви, які, однак, не применшують вини Росії у тому, що сталося. "Це не провина України. Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України", - сказав, зокрема генсек НАТО Столтенберг.

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"Вперше з початку війни маємо справу з наслідками нападу Росії на Україну. Ми припускали, що це може статися… Польські громадяни загинули", - заявив відтак віцеміністр закордонних справ РП Павел Яблонський. І Анджей Дуда обережно припустив, що "немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. Наразі у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною. Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі".

Перед перспективою активації дії ст. 4 Договору про НАТО з'явилися більш примирливі заяви, які, однак, не применшують вини Росії у тому, що сталося

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Отут і приховано політичну пастку, у яку може потрапити енергійний президент з "Права і Справедливості" (PiS) через якихось два роки. Правда, неприємності його очікуватимуть і зараз.

Поляки не забули жахливого злочину Росії під Смоленськом, коли у результаті вибуху президентського літака (без сумніву, організованого Москвою) загинули 96 представників польської еліти на чолі з тодішнім президентом від PiS Лехом Качинським. Як і не забули того, що політичні опоненти PiS щоразу підіймали на щит яловість, а інколи й відвертий саботаж розслідування. Йшлося навіть про відсторонення прокурорів, які наближалися до успішного розв'язку цієї справи.

Брат вбитого росіянами президента Ярослав Качинський, який очолює PiS досі і є, на переконання більшості поляків, найвпливовішим політиком РП, навіть звинувачував тодішнього прем'єра Дональда Туска (з "Громадянської платформи") у змові з Путіним. Мовляв, кремлівський диктатор телефоном переконав Туска, аби той не летів на фатальному борту №1 і залишився у Варшаві.

Смоленська трагедія 10 квітня 2010 року, попри солідну доказову базу, досі не закрита. А ось після вибухів у Пшеводуві й зміни риторики Дуди з відверто антиросійської на поміркованішу, слід чекати, що тепер у ролі хлопчика для побиття знову виступатиме він і PiS

Згодом, коли владу здобула PiS, критика обернулася проти неї. Попри зусилля численних комісій та прокурорів, розслідування фактично танцювало на місці. Лише 11 квітня цього року польський підкомітет з повторного розслідування повітряних авіакатастроф презентував остаточний звіт про аналіз причин авіакатастрофи. Безпосередньою причиною катастрофи літака Ту-154М, став вибух у лівому крилі.

Смоленська трагедія 10 квітня 2010 року, попри солідну доказову базу, досі не закрита. А ось після вибухів у Пшеводуві й зміни риторики Дуди з відверто антиросійської на поміркованішу, слід чекати, що тепер у ролі хлопчика для побиття знову виступатиме він і PiS. Не думаю, що найгостріша критика лунатиме з табору "Громадянської Платформи" – ця зріла ліберальна політична сила цілком усвідомлює катастрофічні наслідки війни між НАТО та Росією. Але не слід забувати й про інших фігурантів "правиці", зокрема Kukiz'15, радикальних "кресов'яків" тощо.

Тому друг України Анджей Дуда і політична сила, з рамена якої він вийшов, мусять якось розв'язати гордіїв вузол Пшеводувської трагедії. Рубати його не випадає – союзники з Північноатлантичного альянсу проти, а надто – Вашингтон. Якщо ж залишити все на волю Божу, то політика Варшави вкотре мимохідь стане заручницею "російського чинника". І все завершиться традиційно для Польщі. Цю рису іронічно окреслив відомий польський актор Ян Енґлєрт: "Як тільки кажу: о Боже, великий Боже, Ти не знаєш нас, поляків, - то відразу думаю: а може, краще, щоб нас і не знав".

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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