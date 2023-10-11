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Ізраїль повідомив, громадяни яких країн постраждали внаслідок нападу ХАМАС

11 жовтня, 2023 середа
12:18
Світ

Міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало перелік країн, громадяни яких постраждали від нападу ХАМАС станом на середу, 11 жовтня: у списку вказані 22 держави

Про це йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю у соцмережі X. 

Постраждали громадяни таких країн: 

  • США - 11 вбитих, доля багатьох громадян невстановлена;
  • Україна - 2 вбитих громадян;
  • Ірландія - доля 1 громадянина невідома;
  • Велика Британія - 1 вбитий, доля 10 громадян невідома;
  • Італія - доля 2 громадян невідома;
  • Танзанія - доля 2 громадян невідома;
  • Німеччина - 1 вбитий, доля кількох людей невідома;
  • Коста-Рика - 18 вбитих, 11 громадян в заручниках, 8 поранених;
  • Франція - 2 вбитих, 1 громадянин в заручниках, доля 14 - невідома;
  • Непал - 10 вбитих, 4 поранених, 1 зниклий безвісти;
  • Перу - доля двох громадян невідома;
  • Аргентина - 7 вбитих, доля 15 громадян невідома;
  • Філіппіни - доля 7 громадян невідома;
  • Панама - доля 1 громадянина невідома;
  • Парагвай - доля 2 громадян невідома;
  • Австрія - 3 громадян у заручниках;
  • Колумбія - доля 2 громадян невідома;
  • Мексика - 2 громадян у заручниках;
  • Китай - 1 громадянин в заручниках;
  • Канада - 1 вбитий, доля 3 громадян невідома;
  • Росія - 1 вбитий, доля 4 громадян невідома;
  • Бразилія - 1 поранений, доля трьох громадян невідома. 

У МЗС Ізраїлю додали, що наводять поточну кількість постраждалих, їхня кількість може змінюватись.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на короні із Сектором Газа. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу повідомили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Пізніше представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель на засіданні голів МЗС Євросоюзу заявив, що деякі дії Ізраїлю, попри самозахист, суперечать гуманітарному праву та закликав не припиняти гуманітарну підтримку Палестини.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

У четвер, 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде до Ізраїлю, щоб особисто оцінити ситуацію в країни після атаки бойовиків ХАМАСу.

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