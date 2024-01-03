Клімкін пояснив, чому Захід зволікає з наданням Україні далекобійної зброї

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Захід, на жаль, дуже повільно підвищує ставки (з надання далекобійної зброї Україні - ред). Очевидно, що зараз Захід буде радитися стосовно відповіді. Ми маємо зрозуміти що скажуть американці. Оскільки такі ракети, які ефективно можуть працювати по російських цілях є в американців, німців, та деяких інших партнерів. Але саме від американців залежить відповідь", - зазначив Клімкін.

Саме з американцями потрібно зараз говорити, при чому говорити стратегічно, - додав він.

"Звісно, вони знову будуть перераховувати можливість ескалації, технічного використання цих ракет і ще багато різних речей. Але далекобійна зброя - одне з критичних питань разом з різними видами дронів, які нам потрібні", - повідомив дипломат.

Він розповів, які саме засоби і ракетна зброя нам потрібні для знищення майданчиків та пускових установок РФ.

"Слід зауважити, що вони (ракети - ред.) запускаються з кораблів у Чорному морі. Ми зможемо дістати до цих кораблів, якщо у нас буде більш делікобійна зброя, зокрема крилаті ракети. Це дуже важлива історія, але також ці ракети запускаються, наприклад, з російських літаків, які знаходяться на території Росії або Каспійського моря. Щоб їх ефективно дістати потрібно інша зброя. Ракет Taurus буде недостатньо", - резюмував він.