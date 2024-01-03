Клімкін пояснив, чому Захід зволікає з наданням Україні далекобійної зброї
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) пояснив через що Захід повільно підвищує ставки з надання далекобійної зброї Україні
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Захід, на жаль, дуже повільно підвищує ставки (з надання далекобійної зброї Україні - ред). Очевидно, що зараз Захід буде радитися стосовно відповіді. Ми маємо зрозуміти що скажуть американці. Оскільки такі ракети, які ефективно можуть працювати по російських цілях є в американців, німців, та деяких інших партнерів. Але саме від американців залежить відповідь", - зазначив Клімкін.
Саме з американцями потрібно зараз говорити, при чому говорити стратегічно, - додав він.
"Звісно, вони знову будуть перераховувати можливість ескалації, технічного використання цих ракет і ще багато різних речей. Але далекобійна зброя - одне з критичних питань разом з різними видами дронів, які нам потрібні", - повідомив дипломат.
Він розповів, які саме засоби і ракетна зброя нам потрібні для знищення майданчиків та пускових установок РФ.
"Слід зауважити, що вони (ракети - ред.) запускаються з кораблів у Чорному морі. Ми зможемо дістати до цих кораблів, якщо у нас буде більш делікобійна зброя, зокрема крилаті ракети. Це дуже важлива історія, але також ці ракети запускаються, наприклад, з російських літаків, які знаходяться на території Росії або Каспійського моря. Щоб їх ефективно дістати потрібно інша зброя. Ракет Taurus буде недостатньо", - резюмував він.
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У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.
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Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.
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У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.
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2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.
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