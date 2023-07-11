З такою заявою виступила міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Гуї, передає Reuters.

"Я, від імені уряду КНДР, рішуче засуджую рішення США запропонувати Україні ЗМЗ (зброю масового знищення) як небезпечний кримінальний акт, який принесе нове лихо світу, і рішуче вимагаю від США негайно відкликати це рішення", - сказала вона.

За її словами, "США зробили дуже небезпечний вибір".

Варто зазначити, що КНДР не є підписантом конвенції, яка забороняє застосування касетних боєприпасів.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві. Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

Британія, Канада та Іспанія не підтримали рішення США про надання цього виду боєприпасів.