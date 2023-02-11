Коли путінський наступ провалиться, Китай скорегує свою позицію на нашу користь, - Чалий
Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий зауважив, що Китай не хоче приєднуватися до війни на боці Путіна
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На фронті є китайські пристрої, але сказати, що Китай залучений, як Іран чи Північна Корея ми не можемо. Китай не хоче зайти у цю війну на боці Путіна, щоб програти. У них інші цілі, китайці своїми способами намагаються регулювати інтенсивність війни. Китай підтримує Росію політично. Вони хоч і виступають за територіальну цілісність України, але займають нейтральну позицію", - зазначив Чалий.
За словами дипломата, після з'їзду Сі Цзіньпін пообіцяв розв'язати тайванське питання у найближчі роки.
"Пекін хоче взяти контроль над Тайванем. Зараз не розкривається питання, яким чином це буде зроблено, чи військовими заходами, чи іншими. Реформування збройних сил Китаю триває саме у такому напрямку. Китай вже давно перебуває з Америкою в стосунках конкуренції та конфліктності. Завдяки санкціям США, китайські компанії, які підтримували Росію, будуть мати проблеми. Зараз Китай остаточно визначає свою позицію. Путін запевнив Китай, що зробить кроки, щоб виправити помилки та піти знов у наступ. Коли цей наступ знову провалиться, Китай чітко скорегую свою позицію і тоді вже на нашу користь", - підкреслив Чалий.
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