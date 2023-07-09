Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлюють паритет на полі бою", - наголосив він.

За словами Подоляка, Росія вже понад рік використовує цей тип боєприпасу у війні з Україною. Тому, враховуючи цей факт, надання касетних снарядів Україні є, "щонайменше, справедливим".

"А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою - пропорційною силою…", - додав радник голови ОП.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну. 30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини у Женеві. Натомість того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Еспресо заявив, що з одного касетного боєприпасу ЗСУ зможуть нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. Це один із факторів, який буде деморалізувати росіян.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, які США погодилися відправити в Україну. 8 липня стало відомо, що подібної думки дотримуються в міноборони Іспанії та уряді Канади.