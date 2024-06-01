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У Тбілісі побили вікна в офісі партії Саакашвілі

1 червня, 2024 субота
13:34
Кримінал У Тбілісі побили вікна в офісі партії Саакашвілі

У ніч на суботу, 1 червня, невідомі у масках напали на офіс грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух"

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Про це йдеться у заяві партії на Facebook.

"Вандальський напад тривав понад пів години. У ньому брали участь до сотні нападників. Пошкоджено фасад офісу, розбито шибки, пошкоджено партійний інвентар", - йдеться в заяві.

За словами голови партії Левана Хабеішвілі, який оприлюднив відео, зняте в офісі ЄНР, нападники були озброєні списами.

Хабеішвлі стверджує, що зловмисники намагалися проникнути всередину будівлі. Однак члени партії, які на той час перебували в офісі, чинили опір, після чого нападники втекли, передає Ехо Кавказа.

У ЄНР вважають, що напад було організовано керівною партією "Грузинська мрія". Виконавцями партія назвала "тітушок Іванішвілі".

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. 

Як стверджує голова партії, поліція прибула на місце приблизно за годину, хоча центральний офіс МВС розташований лише за три кілометри. 

Згодом у МВС повідомили, що за фактом інциденту відкрито розслідування за статтею 187 Кримінального кодексу, яка стосується пошкодження або знищення чужого майна, інформує Радіо Свобода.

Заступника голови ЄНР Леван Бежашвілі наголосив, що розслідування "було розпочато цинічно". За його оцінкою, це свідчить про те, що МВС є справжнім захисником бандитських угруповань, які останні два місяці тероризують грузинське суспільство.

"Ми вимагаємо від МВС застосувати статтю 225 Кримінального кодексу про організацію, керівництво та участь у групових насильствах, які супроводжуються насильством, хуліганством, пошкодженням або знищенням чужого майна, застосуванням зброї. Фактом є те, що при вчорашньому нічному нападі було використано весь склад цієї статті кримінального закону", - підсумував Бежашвілі.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". "Дух і зміст законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", ухваленого парламентом Грузії, несумісні з європейськими нормами й цінностями", - йшлося у заяві.

Парламент Грузії не врахував зауваження президентки Саломе Зурабішвілі, подолав її вето та остаточно затвердив закон про "іноагентів", який викликав масові протести у країні. Президентка закликає до проведення референдуму.

Теги:
Світ
Грузія
політика
Міхеїл Саакашвілі
агенти Кремля
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