Бізнес вимагає від влади вдосконалити порядок бронювання співробітників

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської бізнес-асоціації.

Так, бізнес скерував відкритого листа голові ОП Андрієві Єрмаку, очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, міністрові оборони Рустему Умєрову та очільниці Мінветеранів Наталії Калмиковій. У ньому підприємці просять провести зустріч із представниками ЄБА та усіма стейкхолдерами процесу, щоб обговорити стан і результати аудиту щодо надання підприємствам статусу критично важливих.

"Важливо дотримуватися балансу між проведенням мобілізаційних процесів і збереженням економічної активності в країні. Для цього, на думку бізнесу, необхідно удосконалити порядок бронювання співробітників", - наголосили в ЄБА.

"Бізнес переконаний, що між державними органами та бізнесом має відбуватися постійний діалог щодо порядку бронювання, який би забезпечив прогнозованість і прозорість цієї процедури та зменшив простір для зловживань з боку відповідних органів", - додали там.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

9 жовтня ЗМІ повідомили про нібито припинення процесу бронювання на час проведення аудиту, в ході якого Міноборони перевірить, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Однак перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на час проведення аудиту критично важливих підприємств бронювання працівників зупинятися не буде.

16 жовтня бізнес поскаржився на труднощі з бронюванням співробітників і наголосив, що проблема набирає системного характеру. Підприємства просили уряд про стабільний, передбачуваний і прозорий механізм бронювання.