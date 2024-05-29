Малюська: 650 колишніх в'язнів уже приєдналися до ЗСУ

Про це в ефірі телемарафону 29 травня заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Першим фактором, який ускладнює мобілізацію, є стан здоров'я потенційних призовників з-поміж ув'язнених. Ті, хто був упевнений у своїй придатності до військової служби, одразу написали заяви на проходження військово-лікарської комісії. Наразі з 4,5 тис. осіб, які подали заяви, близько 4 тис. успішно пройшли комісію. При цьому 300 людей були визнані непридатними до служби.

Станом на зараз 650 колишніх ув'язнених уже приєдналися до Збройних Сил України та проходять необхідне навчання. Однак, за словами міністра, складно спрогнозувати, скільки ще в'язнів ВЛК визнають придатними до служби.

Другим фактором, що впливає на перебіг мобілізації, є бажання ув'язнених дочекатися відгуків про службу тих "колег", які вже стали до лав Сил оборони.

Відповідаючи на запитання про те, чи погашає мобілізація судимість, Малюська зазначив, що людей звільняють умовно-достроково, "тобто це фактично вільні люди".

Говорячи про те, кого не можна мобілізувати, міністр назвав тих, хто вбив дві й більше осіб, тих, хто вчинив сексуальні злочини, а також корупціонерів.

На запитання журналіста, чи можна мобілізувати того, хто вбив одну людину, Малюська відповів: "Можна. Закон це дозволяє. Я в цьому перепон не бачу".

Що відомо про мобілізацію засуджених

У лютому очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.

1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.

Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.

10 квітня Верховна Рада України на засіданні ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

8 травня Верховна Рада України остаточно підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Згодом лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що загальний ресурс ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати до Збройних Сил, становить 15-20 тисяч.

17 травня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що найголовніший критерій відбору ув'язнених до мобілізації – мотивація, тому відсутність бажання засудженого йти воювати може завадити цьому.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути добровільно мобілізовані до лав ЗСУ.