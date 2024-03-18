Нардеп Демченко розповів, що гальмує розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, майже половина нардепів "прогулюють" засідання комітету.

"Трохи більш ніж половина комітету присутні на відповідних засіданнях. Я не розумію, чому так відбувається. Не приходять провладні обранці та опозиція, попри те що всі усвідомлюють важливість мобілізаційного законопроєкту", — сказав Демченко.

Він наголосив, що розгляд запропонованих поправок відбувається лише у тому випадку, якщо на засіданні присутній їхній автор.

Своєю чергою нардеп Федір Веніславський сказав LIGA.net, що станом на зараз комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 870 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

За його словами, "процес іде повільно, оскільки багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

За прогнозами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт можуть ухвалити в другому читанні у середині квітня. Відповідно, документ набуде чинності в середині травня.