Про це повідомляється в Twitter проєкту NetBlocks, який відстежує роботу мережі в реальному часі.

За їхніми даними, у наслідок масованого ракетного удару по всій території України країна зараз переживає серйозні збої в роботі мережі.

Дані в режимі реального часу показують національну підключеність на 67% від попередніх рівнів. У NetBlocks зазначають, що причина цього – одна з найінтенсивніших російських ракетних атак, що сталася 15 листопада.

Як уточнив в ефірі Еспресо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни 15 листопада випустили по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня.

Ворог завдав масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



