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На тлі масованих ракетних атак інтернет-трафік в Україні впав до 67%, - дані Netblocks

15 листопада, 2022 вiвторок
19:50
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За даними організації NetBlocks, Україна зараз переживає серйозні збої в роботі інтернету

Про це повідомляється в Twitter проєкту NetBlocks, який відстежує роботу мережі в реальному часі.

За їхніми даними, у наслідок масованого ракетного удару по всій території України країна зараз переживає серйозні збої в роботі мережі.

Дані в режимі реального часу показують національну підключеність на 67% від попередніх рівнів. У NetBlocks зазначають, що причина цього – одна з найінтенсивніших російських ракетних атак, що сталася 15 листопада.

  • Як уточнив в ефірі Еспресо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни 15 листопада випустили по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня.
  • Ворог завдав масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в КиєвіЛьвовіРівномуХаркові й областіКривому РозіЖитомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

  • Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів по всій Україні запроваджено аварійні відключення світла

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війна з Росією
ракетний удар
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