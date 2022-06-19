Наші втрати важкі, але нам поки що є чим їх закривати, - військовий експерт Киричевський

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".



"Раціоналізуймо цифри, які, на перший погляд, можуть викликати жах. Напочатку здається, що наші втрати на такому ж рівні, як і у росіян. Але якщо взяти та порівняти наші заявлені втрати та актуальні втрати противника по бронетехніці, то насправді у нас співвідношення по втратах танків 1 до 3,64, тобто грубо кажучи, один наш танк до майже чотирьох втрачених російських. Якщо брати співвідношення втрат по бронемашинам, то у нас на одну втрачену бронемашину мінімум три втрачених російських бронемашини" – відмітив військовий експерт.



Іван Киричевський зазначив, що не є фактом наявність великої кількості техніки у росіян. Був стійкий міф, що у РФ на базах зберігання знаходиться 10 тисяч танків, які чекають на свій вирішальний час, щоб йти сталевою ордою до Ла-Маншу. Але практика показала, що така ворожа техніка або поросла мохом, або росіяни дійшли до зняття з консервації танків Т-62 поряд з новішими Т-80, Т-72 і кидають все у бій без додаткового оснащення та модернізації. Відповідно, у противника проблеми з втратами гостріші.



"Якщо повертатися до цифр передачі озброєння у Рамштайні, ми бачимо свої втрати по бронетехніці, а союзники надають нам у першу чергу артилерію. Тоді давайте подивимося, що у нас по артилерії більш невтішна ситуація. Тобто у нас з росіянами втрати по артсистемах 1 до 1. Схоже союзники обрали логіку, що у першу чергу закрити наші потреби саме по артилерії" – пояснив експерт.



Також аналітик зауважив щодо постачання бронетехніки, то вона надходить, але це не звучить у контексті Рамштайну.



"Наприклад, свіжа новина від Словенії, що вона поставила нам 35 бойових машин піхоти й це при тому, що цього не мало теоретично відбутися. І у нас відразу виникає цифра, що нам союзники поза рамками Рамштайнів та ленд-лізу, вже поставили 300 бронемашин і ще щось готується. Також Фінляндія заявила про готовність передати партію свого озброєння і фіни теж не вписані у рамштайнівську історію. Нам, на щастя, союзники готові давати й дають озброєння, хоч невеликими порціями. Відповідно, наші втрати важкі, але нам поки що чим їх закривати. І у першу чергу нам потрібна артилерія, щоб виносити росіян" – підсумував Киричевський.

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