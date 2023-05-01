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Аналітика

Найближчим часом Україна має отримати нові комплекси ППО від Франції. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
1 травня, 2023 понедiлок
22:34
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Комплекси SAMP/T суттєво посилять нашу протиповітряну оборону на тлі ризиків, які провокує РФ, використовуючи ракетне озброєння

Ситуація у Бахмуті та навколо міста

Знову про Бахмут - це найгарячіша ділянка на лінії фронту. Завдяки потужній обороні, окупанти вже понад девʼять місяців не можуть взяти цю фортецю. Ворог використовує максимум зусиль, щоб просуватися. Сьогодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав, що на Бахмутському напрямку діє майже 26 тис. російських військових, які використовують всю номенклатуру озброєння, включно з авіацією. За твердженням командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського, який відвідав Бахмут вчора, 30 квітня, ситуація у місті й навколо доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції. Просування російських військ з флангів навколо Бахмута блокується нашою артилерією, а наші підрозділи утримують західну частину міста. У Бахмуті тривають важкі бої за кожний квартал та будинок.

Микола Волохов, командир підрозділу розвідників "Terra" у складі тактичної групи "АЗОВ", розповів, що у Бахмуті відбуваються запеклі піхотні бої. І ворог намагається за будь-яку ціну захопити це місто. Противник кидає надресурс та використовує всі наявні засоби ураження, велику кількість РЕБ та безпілотників. У Бахмуті справжнє пекло. Складно воювати на цьому напрямку, тут багато ворожої сили. Вони кидають свою піхоту як гарматне мʼясо. Знищуємо одних, приходять наступні. А для нас життя наших військових є надцінним. Ми воюємо за те, щоб жити, а росіяни за те, щоб померти. Штурми тривають вранці, вдень, ввечері та вночі.

Волохов зазначив, що артилерія є нашою сильною стороною. Кілька тижнів тому відчувалася певна локальна нестача по деяких видах боєприпасів, зараз цієї нестачі нема. А у ворога навпаки, з цим стало гірше. Контрбатарейним вогнем вони відповідають менше, також менше працюють по нашій піхоті. Противник може накопичувати боєприпаси або це може бути наслідком снарядного голоду, про який каже вагнерівській очільник Пригожин, і це гарно.

Командир підрозділу розвідників "Terra" підкреслив, що вагнерівці мають колись закінчитися. Звичайно, що вони набирають нових, але нові солдати є недосвідченими і їх потрібно готувати. Вони не мають високої ефективності, як підрозділи з військовим досвідом. Українські сили докладають максимальних зусиль, щоб знищувати ворога.

Микола додав, що ворожий РЕБ підвищує ризик втрати дронів. Задля підтримки піхоти під час штурмових дій або під час відбиття ворожих атак можна втратити за день до 20 Mavic. І це тільки на певну локальну ділянку фронту, а не на весь Бахмут. Ворожа піхота використовує так звані антидронові рушниці. Але бойові задачі виконуються.

Волохов підсумував, що війна - це мистецтво адаптуватися. Відповідно, той, хто адаптується, перший отримує перевагу. Українські захисники вже адаптувалися і зараз більша частина ворожих РЕБів не є перепоною для українських захисників. За будь-яку погоду наші бійці забезпечують виконання бойового завдання. Важливо, щоб безпілотники не закінчувалися поки ворог ще живий.

Наше ППО та ворожі ракетні атаки

А далі перейдемо до іншої теми, не менш важливої, йдеться про нашу ППО. Ворог після тривалої паузи знову почав використовувати далекобійні крилаті ракети для ударів по наших містах.

Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), зауважив, що ворог тримав паузу з початку березня, і скоріше всього експерти сходяться до думки, що це відображає загальне зменшення кількості сучасних високоточних ракет в армії РФ. Тобто таких, як "Іскандер-М" наземного базування, морського "Калібру" і ракет Х-101, Х-555 повітряного базування зі стратегічних літаків. Ворог безумовно нервує та намагається впливати на ситуацію, бо з початку нового ворожого наступу у січні російські війська не мають успіху навіть оперативного рівня. Є тільки окремі просування противника на певних напрямках. Тому ворог застосовує менше за кількістю ракети саме такого типу, а для підняття ефективності доєднує безпілотні апарати, збільшуючи частоту їхнього застосування. Ми знаємо, що декілька діб тому росіяни завдавали ударів, тепер минулої ночі відбувся ракетний обстріл. Зрозуміло, що противник намагається впливати на ці обставини, але сили у нього вже не ті.

Генерал пояснив, що ворог, завдаючи такі повітряні удари, робить спроби викрити стан нашої ППО, ЗРК та винищувальної авіації та надалі його аналізувати, аби бути ефективнішим наступного разу. Наші ЗРК маневрують, бо сучасний бій обов'язково передбачає маневр. Тут важливо, щоб були сили радіолокаційної розвідки, які б надавали можливість не виходити довго в ефір зенітно-ракетним засобам, а тільки для того, щоб миттєво виявляти ціль, проводити протиракетний бій та знову маневрувати. Тобто ефективність будь-якого зенітно-ракетного засобу та винищувача підвищується, якщо попередньо проводиться повітряна розвідка, виявляються цілі та отримується інформація.

Завершуючи тему ППО з паном Романенком, додам, що найближчим часом ми маємо отримати ще нові комплекси ППО від Франції - це SAMP/T. 

ЗРК SAMP/T

Головне, щоб Франція дійсно не гальмувала, як це було з іншими постачаннями. Сподіваюсь, що такі комплекси суттєво посилять нашу протиповітряну оборону на тлі тих ризиків, які провокує РФ, використовуючи своє ракетне озброєння.

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