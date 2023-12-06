Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Колонка Згурця Нерозуміння у Міноборони потреб на місцях створює проблеми для оборонних підприємств. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Нерозуміння у Міноборони потреб на місцях створює проблеми для оборонних підприємств. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
6 грудня, 2023 середа
20:57
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Україні потрібно удосконалювати та збільшувати власний ОПК. Це стосується масштабування всіх виробництв для потреб фронту. Зокрема, бронежилети, дрони, боєприпаси, ракети, РЕБ, стрілецька зброя

Українсько-американська конференція з питань виробництва озброєнь у Вашингтоні.

Хотів би розпочати нашу рубрику з привітання наших захисників та захисниць з Днем Збройних сил України. У кожного із нас є знайомі та родичі, які стримують ворога по всій лінії фронту. Усі вони стримують натиск противника в набагато жорсткіших та страшніших умовах, ніж ми розповідаємо публічно. Саме завдяки стійкості та мужності вони тримають фронт. Тому хотілось привітати людей, які забезпечують спокій в тилу.

Для того, щоб стримувати ворога нам потрібно завжди вдосконалювати та збільшувати власний ОПК. Допомога наших партнерів це добре, втім завжди варто розраховувати не тільки на них. Це стосується масштабування всіх виробництв для потреб фронту. Зокрема, бронежилети, дрони, боєприпаси, стрілецька зброя і т.д. Це можна робити самостійно, а також у співпраці з нашими партнерами. Сьогодні, 6 грудня, в США розпочалася перша українсько-американська конференція з питань виробництва озброєнь. Цей захід проходить за підтримки Пентагону та міністерства торгівлі США. На цій конференції шукатимуть способи, яким чином американські оборонні компанії можуть допомогти своїм колегам в Україні. Напередодні спеціальний представник США з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер заявила, що особливо зараз Україна може багато чого запропонувати західним оборонним компаніям, як ринок оборони. Зараз у Вашингтоні перебувають наші урядовці, проте головне, що там вже знаходяться представники низки оборонних компаній. Один із них заявив, що однозначно мова йтиме про спільні підприємства, можливості ліцензійного виробництва озброєнь та фінансування під ці проєкти. Тому зараз усі розуміють, що існують певні ризики, а з іншого боку необхідність якісно нової взаємодії. До речі, зустріч у Вашингтоні є продовженням конференції, яка проходила в Києві. Саме на цій зустрічі були присутні представники 270 компаній різних країн. Саме тоді було оголошено про низку проєктів, які зараз є таємними. Зараз ми всі чекаємо на результати зустрічі у Вашингтоні, про які ми також повідомимо.

БТР Fuchs
Бронетранспортер Fuchs, який компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні (фото: gettyimages)

Міністерство оборони має змінити підхід до формування потреб військовослужбовців.

Директор ТОВ "Велмет" Сергій Міняйлук розповів, що через низку проблем ми починаємо нагадувати нашого ворога. За його словами, компанія і далі працює та виготовляє бронежилети для ЗСУ. Втім, нічого не постачає для Міноборони України. Головна проблема полягає у вимогах Міністерства оборони. Міняйлук конкретизував. За його словами, існує велика проблема в комунікації від київського кабінету Міноборони до умовної військової частини у Хмельницьку. Це не дає можливість якісно оцінювати потреби. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни головна потреба - життя наших воїнів. Тому компанія далі працює і постачає бронежилети до окремих підрозділів, які, за словами Міняйлука, купують таке екіпірування власним коштом. Раніше Міноборони готували різні бронежилети в залежності від завдань підрозділів. Зараз потреби кожного військовослужбовця майже однакові. Проте через брак комунікації та визначення потреб від Міноборони часто доводиться платити найдорожчим - життям наших військовослужбовців.

Сергій Міняйлук також розповів, що зараз є певне декларування змін. Проте чи дійсно вони будуть у цій ситуації поки важко сказати. За його словами, все буде залежати від спеціалістів у Міністерстві оборони. Тобто, наявність людини, яка зможе чітко провести аналіз усіх потреб та вимог безпосередньо від військовослужбовців. Тоді все це можна буде звести в окремий документ, який затверджуватиме основні вимоги для виробництва бронежилетів для ЗСУ. Тільки тоді наші військові зможуть отримувати саме той захист, який їм потрібен. Утім, за словами Міняйлука, на практиці за останні роки жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено. Міняйлук наголосив, що завдання всіх оборонних підприємств - наблизити перемогу України. Найголовніше - найменшою ціною. Тому, якщо жодних змін не відбудеться, ми можемо платити велику ціну в цій війні.

Виставка озброєнь у Єгипті. Україна представляє ряд оборонних підприємств

Гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас розповів, що в Єгипті на виставці озброєнь Україну представляє асоціація обʼєднаних підприємств. Головною метою українських підприємств є розширення коопераційних звʼязків. Бельбас відмітив, що така виставка озброєнь проходить у Єгипті лише третій раз. Єгипет був країною, яка була орієнтована на СРСР, саме тому в країні залишилось чимало обладнання радянського типу. В Єгипті чимало озброєння виготовляється подібно до українських систем. Після 2019 року там кардинально змінили підхід до озброєння власної армії. Зокрема, замість російського озброєння почали постачати західні типи зброї. За словами Бельбаса, українські підприємства хочуть сконцентрувати увагу Єгипту в бік України. Зокрема, у співпрацю в оборонній сфері. Бельбас також розповів, що Україна представлена кількома компаніями, які виробляють безпілотники. Це саме той вид озброєння, в якому зацікавлені на зовнішніх ринках. Також українські компанії представляють бронетехніку, радарні системи та продукцію ДержККБ "Луч".

Владислав Бельбас також прокоментував події у Вашингтоні, де українські оборонні підприємства обговорюють з американськими колегами проєкти про спільну кооперацію та виробництво. На жаль, багато деталей не можна сьогодні розкривати, втім, за словами Бельбаса, справа дійсно рухається і не зупиняється лише на словах та заявах. Однак, за його словами, може виникнути низка проблем, які здатні сповільнити таку співпрацю. Зокрема, регуляторна база, яку ми маємо. Усі памʼятають скандал з ДАСУ, який до цього часу не вирішений. Для західних компаній такий підхід неприйнятний. Жодна західна компанія не буде працювати на території України, якщо її прибуток буде трактуватись як збиток. Інша проблема - формування потреби на ту техніку, яку ми готові викуповувати.

Відео
Статті
Новини
Економіка
Україна
Запоріжжя
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
ЗСУ
ВПК
Херсонщина
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
США
Харківщина
Військові новини
підтримка України
допомога США Україні
Міністр оборони України
зброя для України
Читайте також:
Федір Веніславський
5 грудня, 2023 вiвторок
У Раді пропонують вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом
боєприпаси 155 мм
5 грудня, 2023 вiвторок
Україна має вийти на виробництво щонайменше 5-7 тис. 155 мм снарядів на місяць, - Згурець
військові РФ
6 грудня, 2023 середа
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
6 грудня
21:17
Ексклюзив
Сенат США
Торги республіканців щодо допомоги США Україні можуть тривати до середини грудня, - Чалий
21:03
Оновлено
Завдяки ДНК-експертизі встановили особу ще одного загиблого внаслідок удару РФ по Новогродівці 30 листопада
20:35
обстріл, ППО
ППО збила ракету неподалік Дніпра, українські війська уразили російський вертоліт, - зведення Генштабу
20:29
Пентагон
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн
20:20
Джо Байден
"Закликаю захистити свободу і зробити так, щоб Путін не захопив Україну": Байден звернувся до Конгресу США
20:01
OPINION
Костянтин Москалець
Машина обурення
19:56
Мерік Ґарланд
У США висунули звинувачення військовим РФ у катуванні американця в Україні
19:24
Володимир Зеленський
"Разом ми здатні зробити результативним наступний рік": Зеленський звернувся до лідерів G7
19:20
Оновлено
Новорічна ялинка-2024, Київ
У Києві запалили вогні на головній ялинці України
19:11
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Про відступ ЗСУ з Авдіївки не йдеться, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 651-го дня війни: ЗСУ наближаються до третьої лінії оборони росіян, а Нацгвардія знищила найсучаснішу систему оборонно-промислового комплексу РФ
18:59
Учасники дискусії про героїв на Lviv BookForum
Ми відійшли від прірви, але прірва нам цього не пробачила. Дискусія про Революцію Гідності за участю Портникова, Калитко, Борковського і Кузнєцової
18:53
OPINION
Віталій Портников
Для РФ важливо підтримати свою позицію "миротворця" перед країнами Глобального Півдня. Колонка Віталія Портникова
18:51
Цінь Ган
Ексголова МЗС Китаю Цінь Ган помер у госпіталі в Пекіні. Причиною смерті могли стати катування або самогубство, - Politico
18:41
Жіноча збірна України з гандболу
Україна програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу
18:35
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
"Піхоту можна замінити лише піхотою, а це мобілізація, бо люди виходять зі строю", - полковник запасу Якубець
18:11
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
У Defense Express розказали, що відомо про ворожий ЗРК С-350, який нацгвардійці знищили FPV-дроном
18:03
Депортовані діти
До України з Росії та тимчасово окупованих територій повернули 8 дітей
18:02
OPINION
Дмитро Шульга
Україні слід зламати стереотип на Заході, що це тільки наша війна
17:54
Оновлено
Ілля Кива
У Підмосков'ї ліквідували ексдепутата ВР Іллю Киву, - ГУР
17:43
окупант російського підрозділу "Шторм""
Росіяни розпочали підготовку до мобілізації неповнолітніх жителів Луганська
16:57
На польсько-українському кордоні застрягли сотні безпілотників для ЗСУ, - Чмут у інтерв'ю Reuters
16:56
OPINION
польський кордон, блокада
Західний "коридор солідарності" з Україною буде працювати
16:49
Оновлено
діти, дитина лікарня
У Полтавській ОВА заявили про спалах кишкової інфекції серед студентів: у юридичному інституті це заперечили
16:44
Ексклюзив
Карта. Бахмут_0612
Такого пекла давно не було: боєць ЗСУ Бабичев про Бахмутський напрямок
16:37
Оновлено
Стефанчук, Умєров і Єрмак зустрілись у США зі спікером палати представників Джонсоном
16:34
Ексклюзив
ОП в конгресі США
Висадка "десанту" від "Слуги Народу" мене не переконала, до США мали їхати люди, яких знають у Вашингтоні, - дипломат Шамшур
16:32
Володимир Соловйов
"СВО" має на меті демілітаризувати США": роспропаганда запустила новий наратив
16:21
Ексклюзив
окупанти крим
Окупанти перекидають додаткові підрозділи на лівобережжя Херсонщини із Запорізької області, - депутат облради Хлань
16:18
Автомобіль колаборанта Попова після підриву
У Луганську підірвали авто з колаборантом Поповим: він загинув, - росЗМІ
16:08
Вікіпедія
ChatGPT, "Оппенгеймер" та індійська прем'єр-ліга: Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року
16:04
OPINION
Костянтин Єлісєєв
"Дипломатія пафосу, анонсів та наїздів". Що з цим робити?
15:54
Тейлор Свіфт
Людиною 2023 року за версією Time стала співачка Тейлор Свіфт
15:42
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Ворог намагається створити якомога більше осередків боєзіткнень, - боєць ЗСУ Ієвлєв про ситуацію на сході
15:32
Ексклюзив
На фото: акція
"Підтримаймо одне одного": біля сейму у Варшаві українці просять розблокувати кордон
15:31
Укрпошта випустила марку до Дня Святого Миколая і Збройних Сил України
Укрпошта випустила марку до Дня Святого Миколая і Збройних Сил України
15:26
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Промисловість не встигає за попитом, даємо все, що можемо": Пісторіус пообіцяв збільшити виробництво зброї для України
14:53
Володимир Артюх
На Сумщині активізувалися ворожі диверсанти: вбивають людей, нищать інфраструктуру
14:22
криголам "Ноосфера"
Український криголам "Ноосфера" прибув до польської антарктичної станції, наступна зупинка - "Академік Вернадський"
14:20
Анонс
Афіша GET Business Festival
Малий і середній бізнес в умовах війни: в Києві відбудеться GET Business Festival
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV