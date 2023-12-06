Нерозуміння у Міноборони потреб на місцях створює проблеми для оборонних підприємств. Колонка Сергія Згурця

Українсько-американська конференція з питань виробництва озброєнь у Вашингтоні.

Хотів би розпочати нашу рубрику з привітання наших захисників та захисниць з Днем Збройних сил України. У кожного із нас є знайомі та родичі, які стримують ворога по всій лінії фронту. Усі вони стримують натиск противника в набагато жорсткіших та страшніших умовах, ніж ми розповідаємо публічно. Саме завдяки стійкості та мужності вони тримають фронт. Тому хотілось привітати людей, які забезпечують спокій в тилу.



Для того, щоб стримувати ворога нам потрібно завжди вдосконалювати та збільшувати власний ОПК. Допомога наших партнерів це добре, втім завжди варто розраховувати не тільки на них. Це стосується масштабування всіх виробництв для потреб фронту. Зокрема, бронежилети, дрони, боєприпаси, стрілецька зброя і т.д. Це можна робити самостійно, а також у співпраці з нашими партнерами. Сьогодні, 6 грудня, в США розпочалася перша українсько-американська конференція з питань виробництва озброєнь. Цей захід проходить за підтримки Пентагону та міністерства торгівлі США. На цій конференції шукатимуть способи, яким чином американські оборонні компанії можуть допомогти своїм колегам в Україні. Напередодні спеціальний представник США з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер заявила, що особливо зараз Україна може багато чого запропонувати західним оборонним компаніям, як ринок оборони. Зараз у Вашингтоні перебувають наші урядовці, проте головне, що там вже знаходяться представники низки оборонних компаній. Один із них заявив, що однозначно мова йтиме про спільні підприємства, можливості ліцензійного виробництва озброєнь та фінансування під ці проєкти. Тому зараз усі розуміють, що існують певні ризики, а з іншого боку необхідність якісно нової взаємодії. До речі, зустріч у Вашингтоні є продовженням конференції, яка проходила в Києві. Саме на цій зустрічі були присутні представники 270 компаній різних країн. Саме тоді було оголошено про низку проєктів, які зараз є таємними. Зараз ми всі чекаємо на результати зустрічі у Вашингтоні, про які ми також повідомимо.



Бронетранспортер Fuchs, який компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні (фото: gettyimages)

Міністерство оборони має змінити підхід до формування потреб військовослужбовців.

Директор ТОВ "Велмет" Сергій Міняйлук розповів, що через низку проблем ми починаємо нагадувати нашого ворога. За його словами, компанія і далі працює та виготовляє бронежилети для ЗСУ. Втім, нічого не постачає для Міноборони України. Головна проблема полягає у вимогах Міністерства оборони. Міняйлук конкретизував. За його словами, існує велика проблема в комунікації від київського кабінету Міноборони до умовної військової частини у Хмельницьку. Це не дає можливість якісно оцінювати потреби. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни головна потреба - життя наших воїнів. Тому компанія далі працює і постачає бронежилети до окремих підрозділів, які, за словами Міняйлука, купують таке екіпірування власним коштом. Раніше Міноборони готували різні бронежилети в залежності від завдань підрозділів. Зараз потреби кожного військовослужбовця майже однакові. Проте через брак комунікації та визначення потреб від Міноборони часто доводиться платити найдорожчим - життям наших військовослужбовців.



Сергій Міняйлук також розповів, що зараз є певне декларування змін. Проте чи дійсно вони будуть у цій ситуації поки важко сказати. За його словами, все буде залежати від спеціалістів у Міністерстві оборони. Тобто, наявність людини, яка зможе чітко провести аналіз усіх потреб та вимог безпосередньо від військовослужбовців. Тоді все це можна буде звести в окремий документ, який затверджуватиме основні вимоги для виробництва бронежилетів для ЗСУ. Тільки тоді наші військові зможуть отримувати саме той захист, який їм потрібен. Утім, за словами Міняйлука, на практиці за останні роки жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено. Міняйлук наголосив, що завдання всіх оборонних підприємств - наблизити перемогу України. Найголовніше - найменшою ціною. Тому, якщо жодних змін не відбудеться, ми можемо платити велику ціну в цій війні.

Виставка озброєнь у Єгипті. Україна представляє ряд оборонних підприємств

Гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас розповів, що в Єгипті на виставці озброєнь Україну представляє асоціація обʼєднаних підприємств. Головною метою українських підприємств є розширення коопераційних звʼязків. Бельбас відмітив, що така виставка озброєнь проходить у Єгипті лише третій раз. Єгипет був країною, яка була орієнтована на СРСР, саме тому в країні залишилось чимало обладнання радянського типу. В Єгипті чимало озброєння виготовляється подібно до українських систем. Після 2019 року там кардинально змінили підхід до озброєння власної армії. Зокрема, замість російського озброєння почали постачати західні типи зброї. За словами Бельбаса, українські підприємства хочуть сконцентрувати увагу Єгипту в бік України. Зокрема, у співпрацю в оборонній сфері. Бельбас також розповів, що Україна представлена кількома компаніями, які виробляють безпілотники. Це саме той вид озброєння, в якому зацікавлені на зовнішніх ринках. Також українські компанії представляють бронетехніку, радарні системи та продукцію ДержККБ "Луч".



Владислав Бельбас також прокоментував події у Вашингтоні, де українські оборонні підприємства обговорюють з американськими колегами проєкти про спільну кооперацію та виробництво. На жаль, багато деталей не можна сьогодні розкривати, втім, за словами Бельбаса, справа дійсно рухається і не зупиняється лише на словах та заявах. Однак, за його словами, може виникнути низка проблем, які здатні сповільнити таку співпрацю. Зокрема, регуляторна база, яку ми маємо. Усі памʼятають скандал з ДАСУ, який до цього часу не вирішений. Для західних компаній такий підхід неприйнятний. Жодна західна компанія не буде працювати на території України, якщо її прибуток буде трактуватись як збиток. Інша проблема - формування потреби на ту техніку, яку ми готові викуповувати.