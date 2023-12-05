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"Від 5 до 7 тис. на місяць": Згурець назвав оптимальну кількість боєприпасів, яку може виробляти Україна

5 грудня, 2023 вiвторок
09:33
Війна з Росією боєприпаси 155 мм

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що виготовлення 5-7 тис. боєприпасів на місяць в Україні були б оптимальною кількістю, зважаючи на стартові можливості держави

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Польща почала виготовляти боєприпаси калібру 155-мм у 2015 році. У 2010 році вони підписали угоду з чехами про ліцензійне виробництво цих боєприпасів. Тобто на запуск повного циклу виробництва 155-мм боєприпасів пішло 5 років. В України були напрацювання щодо створення 155-мм боєприпасів. Ця програма дуже активно просувалась, проте дуже повільно реалізувалась на практиці", - розповів Згурець.

Аналітик також назвав оптимальну кількість виготовлення боєприпасів в Україні, з огляду на потужності.

"Показники у необхідній на сьогодні кількості боєприпасів ми б не досягнули навіть раніше. Зараз ми пришвидшуємо виробництво боєприпасів та мін у кооперації з нашими західними партнерами. Дійсно на обсяги виготовлення боєприпасів ми не вийшли, але перші кроки для цього ми вже зробили. Питання лише в тому, щоб ці кроки вийшли вже на нормальну таку маршову ходу для виготовлення хоча б 5-7 тис. боєприпасів на місяць. Такі б показники були б достатньо високими з огляду на ті стартові можливості, які ми мали напередодні повномасштабного вторгнення Росії", - зауважив він.

  • 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
  • 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад 20%, а також ракети.
  • 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
  • 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
  • 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
  • На початку листопада стало відомо, що в ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
  • 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе виконати обіцянку щодо постачання мільйона артснарядів в Україну до березня 2024 року. 
  • 17 листопада Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що якщо в ЄС не вистачає боєприпасів та обладнання для допомоги Україні, то його потрібно закупити за кордоном і надати українській армії.
  • 24 листопада заступник міністра оборони України Юрій Джигир заявив, що закупівля ракетного озброєння і боєприпасів - один із пріоритетів оборонного бюджету України на 2024 рік
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