"Від 5 до 7 тис. на місяць": Згурець назвав оптимальну кількість боєприпасів, яку може виробляти Україна
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що виготовлення 5-7 тис. боєприпасів на місяць в Україні були б оптимальною кількістю, зважаючи на стартові можливості держави
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Польща почала виготовляти боєприпаси калібру 155-мм у 2015 році. У 2010 році вони підписали угоду з чехами про ліцензійне виробництво цих боєприпасів. Тобто на запуск повного циклу виробництва 155-мм боєприпасів пішло 5 років. В України були напрацювання щодо створення 155-мм боєприпасів. Ця програма дуже активно просувалась, проте дуже повільно реалізувалась на практиці", - розповів Згурець.
Аналітик також назвав оптимальну кількість виготовлення боєприпасів в Україні, з огляду на потужності.
"Показники у необхідній на сьогодні кількості боєприпасів ми б не досягнули навіть раніше. Зараз ми пришвидшуємо виробництво боєприпасів та мін у кооперації з нашими західними партнерами. Дійсно на обсяги виготовлення боєприпасів ми не вийшли, але перші кроки для цього ми вже зробили. Питання лише в тому, щоб ці кроки вийшли вже на нормальну таку маршову ходу для виготовлення хоча б 5-7 тис. боєприпасів на місяць. Такі б показники були б достатньо високими з огляду на ті стартові можливості, які ми мали напередодні повномасштабного вторгнення Росії", - зауважив він.
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