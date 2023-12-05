"Від 5 до 7 тис. на місяць": Згурець назвав оптимальну кількість боєприпасів, яку може виробляти Україна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Польща почала виготовляти боєприпаси калібру 155-мм у 2015 році. У 2010 році вони підписали угоду з чехами про ліцензійне виробництво цих боєприпасів. Тобто на запуск повного циклу виробництва 155-мм боєприпасів пішло 5 років. В України були напрацювання щодо створення 155-мм боєприпасів. Ця програма дуже активно просувалась, проте дуже повільно реалізувалась на практиці", - розповів Згурець.

Аналітик також назвав оптимальну кількість виготовлення боєприпасів в Україні, з огляду на потужності.

"Показники у необхідній на сьогодні кількості боєприпасів ми б не досягнули навіть раніше. Зараз ми пришвидшуємо виробництво боєприпасів та мін у кооперації з нашими західними партнерами. Дійсно на обсяги виготовлення боєприпасів ми не вийшли, але перші кроки для цього ми вже зробили. Питання лише в тому, щоб ці кроки вийшли вже на нормальну таку маршову ходу для виготовлення хоча б 5-7 тис. боєприпасів на місяць. Такі б показники були б достатньо високими з огляду на ті стартові можливості, які ми мали напередодні повномасштабного вторгнення Росії", - зауважив він.