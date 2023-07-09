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Німеччина блокуватиме вступ України до НАТО, - The Telegraph

9 липня, 2023 неділя
15:33
Світ Україна - НАТО

Німеччина наполягатиме на відстрочці вступу України до НАТО, оскільки вважає, що це може втягнути Аьянс у конфлікт з Росією

Про це пише The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Німеччина на саміті у Вільнюсі, що проходитиме наступного тижня, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки для нашої країни, а не на пропозиціях щодо вступу України до НАТО.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Німеччині потрібен час, щоб розробити гарантії та, фактично, заблокувати членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно випробовував статтю 5", - заявило анонімне джерело.

Згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору, будь-яка держава-член, на яку напав зовнішній агресор, має право вимагати військового втручання від решти союзників.

Зазначається, що схожу позицію висловив президент США Джо Байден, заявивши, що хоче уникнути ситуації, коли "всі вступлять у війну з Росією". Він також додав, що Україна "не готова" до членства в НАТО і що це "займе деякий час".

Президент США заявив, що для України слід прокласти "раціональний шлях" для відповідності вимогам для членства, включаючи "демократизацію та цілий ряд інших питань".

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що країна "не хоче розпочати Третю світову війну".

"Україна не приєднається до НАТО після цього саміту", - каже Салліван.

Довідка

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО уже офіційно підтримали 22 держави-члени Альянсу.

Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламенти всіх  країн-членів НАТО, а потім – сам вступ.

Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна. Найбільш імовірно, що 32-членом військово-політичного блоку стане Швеція. Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Україна може і повинна стати 33-м членом НАТО.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

7 липня Єнс Столтенберг заявив, що Зеленський візьме участь у першому засіданні Ради Україна – НАТО у Вільнюсі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі.

Україна
Джо Байден
НАТО
США
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