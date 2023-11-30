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Очільник МЗС Австрії зустрівся з Лавровим на саміті ОБСЄ і заявив про відповідальність Путіна за війну в Україні

30 листопада, 2023 четвер
18:11
Війна з Росією Александер Шалленберг

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг поговорив з російським міністром Сергієм Лавровим на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є і висловився щодо відповідальності Путіна за війну в Україні

Про зустріч з Лавровим повідомила речниця топдипломата Австрії, інформує Reuters.

Вона сказала, що Шалленберга попросили поспілкуватись з Лавровим в ОБСЄ.

"На прохання ОБСЄ та в консультації з головуванням (організації Північною Македонією, – ред.) міністр закордонних справ Шалленберг говорив з міністром закордонних справ РФ в кулуарах міністерської зустрічі про пакет призначень на керівні посади в ОБСЄ", – сказала вона.

Вона додала, що як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, Австрія несе "особливу відповідальність", саме тому Шалленберг погодився на зустріч із Лавровим на прохання ОБСЄ.

Згодом під час виступу на пленарній сесії Ради міністрів ОБСЄ Шалленберг заявив, що президент РФ Володимир Путін несе одноосібну відповідальність за припинення війни в Україні й лише від нього залежить її завершення, повідомляє Укрінформ.

"Коли я залишав нашу зустріч у Польщі рік тому, я поїхав з двома висновками. Перший: ми стоїмо перед руїнами нашого європейського безпекового порядку після брутального і неспровокованого вторгнення Росії в Україну. І ми всі це знаємо: Є лише одна людина, яка може покласти край цій агресивній війні сьогодні – і це російський президент. Ніхто інший не несе цієї відповідальності", - сказав Шалленберг.

За його словами, другий висновок полягав в тому, що держави-члени зберігають відданість ОБСЄ. "Однак, рік по тому, ганебна правда полягає в тому, що наші слова не були підкріплені справами. Більшість з нас поводяться як будівельники, які стоять на будівельному майданчику зі схрещеними руками, дивлячись на будівлю та речі, що потребують ремонту. Проте навряд чи хтось відчуває себе відповідальним за те, щоб нарешті завершити роботу", - зазначив міністр.

На цьому тлі він закликав присутніх "не нарікати на статус-кво, а зробити роботу".

"Ми всі знаємо, що ОБСЄ ніколи не була організацією країн-однодумців або групою однодумців. І до певної міри наша сьогоднішня ситуація схожа на контекст п'ятдесятирічної давнини, коли було засновано НБСЄ. І як тоді, так і сьогодні всі присутні в цьому залі несуть однакову відповідальність за те, щоб ця організація продовжувала функціонувати. Зараз не час для тактичних ігор. Екзистенційна криза ОБСЄ є надто загрозливою і має бути припинена", - заявив глава МЗС Австрії.

Події навколо саміту ОБСЄ та участі російської делегації

З 29 листопада по 1 грудня в місті Скоп’є триває засідання Ради міністрів ОБСЄ. Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є. 

У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, в ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.

28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. 

Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.

Водночас представник Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Згодом стало відомо, що болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу. Літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною та Грецією. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин. 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропустив міністерське засідання ОБСЄ, в якому брав участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров. 

Народний депутат України Микита Потураєв зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі ОБСЄ звинуватив Україну, Грузію та Захід у нападі на Росію, а також заявив, що Молдову теж готують до нападу на РФ.

Українська та ще декілька делегацій вийшли із залу засідань зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

ОБСЄ
Сергій Лавров
Австрія
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