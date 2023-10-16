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Офіс генпрокурора збирає докази геноциду РФ проти українців, адже факту депортації дітей замало

16 жовтня, 2023 понедiлок
22:07
Суспільство депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Спеціальна група прокурорів Офісу генпрокурора працює над створенням доказової бази у справі геноциду РФ проти українського народу

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свободи з посиланням на слова генпрокурора України Андрія Костіна.

Костін поспілкувався з журналістами у Брюсселі, де зазначив, що факт депортації українських дітей до Росії наразі є єдиним доказом геноциду.

"Один із чітких абсолютно елементів злочину геноциду – це кейс депортації дітей, тобто примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої. Безумовно, одного факту, який ми маємо зараз – поки що недостатньо. Тому в моєму офісі працює спеціальна група прокурорів, які займаються розслідуванням справи щодо геноциду, і ми поступово йдемо до зібрання повної доказової бази", – сказав Костін.

Він додав, що злочин геноциду є одним із найскладніших з точки зору доведення, а в історії міжнародного права таких вироків було лише два.

Костін повідомив, що коли він спілкується з міжнародними партнерами, то головний меседж від нього полягає в тому, що прокурори "не можуть бути обмежені тими двома вироками попередніх трибуналів міжнародних, тому що злочин геноциду має більш широкий вимір".

Він вважає, що Україна збере достатню кількість доказів, щоб притягнути РФ до відповідальності за геноцид, але це потребує часу.

"Найкращі спеціалісти світового рівня, які займались розслідуванням справ щодо геноциду – працюють з нами. Тобто це займе час. Але я думаю, що ми зберемо достатню кількість доказів для того, щоб ця справа завершилася обвинувальним вироком щодо тих, хто винен у скоєнні цього злочину", – наголосив Костін.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом. 

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

16 жовтня Україна повернула додому трьох хлопчиків та 17-річну дівчину, яких під час повномасштабного вторгнення незаконно депортували росіяни.

Україна
Росія
геноцид
Війна з Росією
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