Про це в ефірі Еспресо сказав експерт із проблем національної безпеки Тарас Жовтенко.

"Існує міжнародно-правова рамка, яка обмежує та забороняє використання касетних боєприпасів. Дуже багато наших союзників офіційно долучились до цієї рамки. Було б дуже дивно, якби наші союзники, які підписали відповідну конвенцію, робили б політичну заяву на підтримку США. Тоді б виникло питання про відповідність цих заяв до міжнародно-правових зобов'язань. Це абсолютно логічна зв'язка", - зазначив він.

Жовтенко додав, що різні країни трохи по-різному калібрують свої заяви.

"У Німеччині заявили, що вони проти, але вони розуміють потреби України. Британія, скоріше за все, використає свою заяву - щоб відкрити двері до більш посиленої допомоги Україні іншими, більш традиційними системами озброєння. Такі заяви просто відкривають двері до ще більшої інтенсифікації військової допомоги Україні. Щоб сказати: "Давайте ми посилимо допомогу Україні традиційними озброєннями, щоб у нас не було більше потреби вимушено порушувати міжнародні конвенції". Цей момент буде використаний, щоб посилити допомогу і це серйозний аргумент, щоб надати Україні більше інших озброєнь, які не заборонені міжнародним правом", - підсумував експерт.

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну. 30 червня стало відомо, що США близькі до погодження надання Україні касетних боєприпасів.

6 липня правозахисна організація закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. А 7 липня проти надання касетних боєприпасів виступила Німеччина.

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини у Женеві. Натомість того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Еспресо заявив, що з одного касетного боєприпасу ЗСУ зможуть нанести ураження, яке в 5 разів сильніше за один постріл САУ. Це один із факторів, який буде деморалізувати росіян.

Британія, Канада та Іспанія не підтримують використання Україною касетних боєприпасів із США