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Переговори про вступ України у ЄС можуть завершитись до 2027 року, - Євродепутат

6 липня, 2023 четвер
02:19
Україна ЄС - Україна

Києву та Брюсселю потрібно прагнути завершити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу у 2027 році

Про це заявив депутат Європарламенту, член парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Андрюс Кубілюс у середу, 5 липня, пише DW.

"Необхідно чітко сформулювати, як, на нашу думку, відбуватимуться ці переговори. Одна справа – стиль Західних Балкан, інша справа – стиль Центральної Європи та країн Балтії", – сказав він на засіданні парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

Кубілюс нагадав, що переговори про вступ до Євросоюзу Литви, яку він представляє в Європарламенті, тривали три роки (те саме стосується Латвії та Естонії. – Ред.), а Польщі – чотири роки.

Швидкість проведення переговорів залежатиме "не лише від того, наскільки Україна просунеться у реформах, а й від її інституцій", наголосив євродепутат. "Нам треба прагнути провести переговори за три-чотири роки. Добре було б розпочати цього року, а 2027 року, коли Литва головуватиме в Раді ЄС, можна буде закінчити. Це наш план, - сказав Кубілюс, визнавши, що неможливо передбачити майбутнє. - Але зараз такі амбіції вкрай необхідні. Тому що переговори про вступ до ЄС вестимуться паралельно з реконструкцією України, і ті, хто прийде туди інвестувати, повинні знати, що ЄС та Україна готові до цього амбітного плану".

У червні Єврокомісія оголосила усну проміжну оцінку виконання Україною рекомендацій ЄС щодо проведення реформ. Оцінку "виконано" Київ отримав у двох категоріях із семи – це судова реформа та закон про ЗМІ. Оцінку "суттєвого прогресу" отримала реформа Конституційного суду України. Інші чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмиванням коштів, антиолігархічне законодавство та прийняття закону про права нацменшин отримали оцінку "певний прогрес" та поради щодо подальшої роботи.

У жовтні Єврокомісія оголосить остаточні результати виконання семи умов, і саме ця оцінка вплине на рішення щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС у 2023 році. За це виступає офіційний Київ, а лідери інститутів Євросоюзу не відкидають такої можливості. "Україні не варто переживати. Її результати все одно кращі, ніж у Молдови та Грузії", - сказав раніше DW чиновник ЄС. За його словами, загальний настрій у Євросоюзі позитивний і все йде до того, що переговори розпочнуться наприкінці 2023 року.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

  • завершити реформу добору суддів Конституційного суду;
  • продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);
  • продовжити боротьбу з корупцією, призначити голов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);
  • продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;
  • боротися із впливом олігархів;
  • привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.  

4 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Педро Санчес підписали спільну декларацію, у якій, зокрема, зазначається непохитна підтримка Іспанії щодо ініціативи України на вступ до ЄС та НАТО.

Цього ж дня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю.

Вступ в ЄС
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