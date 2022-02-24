Порушення норм міжнародного права: прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактами вторгнення РФ в Україну
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що за фактами вторгнення Російської Федерації в Україну було розпочато кримінальні провадження
Про це вона написала у Facebook.
Провадження розслідується за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України).
Венедиктова уточнила, що дії Росії вже спричинили тяжкі наслідки, в тому числі у вигляді загибелі та поранення військовослужбовців і мирних мешканців, а також пошкодили та зруйнували об’єкти військової та цивільної інфраструктури.
"Відповідно до статті 51 Додаткового протоколу від 08.06.1977 до Женевських конвенцій від 12.08.1949, які регулюють питання захисту цивільного населення під час війни, цивільні особи та цивільні об’єкти не повинні бути об’єктами нападу. Умисні та невибіркові напади на цивільних осіб і цивільні об’єкти правоохоронними органами кваліфікуються та вносяться до ЄРДР в оперативному порядку за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)", - йдеться у повідомленні.
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- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
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- 24 лютого Президент Зеленський заявив, що Україна розвірвала дипломатичні відносини з Росією.
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