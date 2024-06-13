Істерика у Кремлі: що відомо про новітній винищувач Су-57, нещодавно уражений українцями, і чому ця подія стала важким ударом для росіян

Що таке Су-57 і скільки їх у росіян

Су-57 – це надзвуковий бойовий реактивний літак, який у Росії позиціюють як винищувач 5-го покоління. Літак був призначений замінити Су-27 і перші його розробки почались ще за часів СРСР, наприкінці 1980-х років. З розпадом СРСР проєкт пережив клінічну смерть і до нього повернулися вже у 2001 році.

Су-57 здійснив перший політ у січні 2010-го, а прийнятий на озброєння в 2018-му. невдовзі після цього відбулося перше бойове застосування в Сирії. Це найсучасніший і найкращий реактивний винищувач, який Росія має на озброєнні.

Путін і Ердоган оглядають Су-57 в підмосковному Жуковському, 27 серпня 2019 року. Фото: Getty Images

Модернізований Су-57 здійснив перший, майже годинний політ вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В офіційних повідомленнях росіян стверджували, що бортове обладнання модернізованого варіанту має розширений функціонал та можливість застосування нових типів озброєння. У РФ заявляли про плани виготовляти ці літаки серійно з 2025 року.

Загалом, за оцінками експертів Defense Express, станом на весну 2024 року, Росія мала не більше десятка винищувачів Су-57.

Фото: https://armyinform.com.ua

"Відомо, що у 2022 році їх було виготовлено 6 одиниць, а у 2023 році окупанти змогли виготовити лише 3. Тому цілком ймовірно, що такі темпи виробництва Су-57 повʼязані з обмеженням росіян до певної компонентної бази. Тому таких літаків РФ може мати десь до десяти одиниць", – зазначив в етері Еспресо директор з розвитку компанії Defense Express Валерій Рябих. Він вважає, що через брак високотехнологічних компонентів росіяни не можуть наростити виробництво літаків Су-57.

Один з офіцерів ЗСУ наголосив у коментарі АрміяInform, що "вся авіоніка, що використовується в Су-57, є імпортною. Здебільшого — з Франції та Німеччини. Сьогодні, завдяки санкціям, отримання компонентів з Європи ускладнено, і ціна одного літака сягає 150 млн доларів".

Цікаво, що раніше у РФ були значно серйозніші плани щодо виготовлення свого найновішого винищувача. За амбітними планами кінця 2015 року, до 2020-го росіяни планували мати вже 55 таких винищувачів. Згодом цей план скорегували до 12 літаків.

Технічні характеристики Су-57

Довжина – 19,8 м,

Висота – 4,8 м,

Розмах крил – 14 м,

Екіпаж – 1 людина,

Максимальна злітна маса – 35,5 т,

Бойове навантаження – 4,3 т,

Дальність польоту – 3500 км,

Практична стеля – 20 км,

Тривалість польоту – до 5,8 год,

Максимальна швидкість – 2600 км/год

Озброєння Су-57 і його застосування в російсько-українській війні

Російська пропаганда переконувала, нібито Су-57 почали застосовувати через кілька тижнів після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну. 8 квітня два російські Су-57 з повітряного простору РФ завдали авіаційних ударів по об'єктах на території Одеси та Кіровоградської області. 15 квітня відбулися пуски ракет по об'єктах на Полтавщині.

Ці удари російські новітні винищувачі виконували ще радянськими ракетами Х-59. У 2024 році Су-57 використав кращу зброю – ракетами Х-69 (далекобійність бл. 400 км) була знищена Трипільська ТЕЦ.

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У жовтні 2023 року російські пропагандисти повідомляли про нову крилату ракету для Су-57, що нібито має дальність у 2,5 тисячі кілометрів. Але експерти звертали увагу, що така інформація не відповідає навіть гіперболізованим можливостями російського ВПК.

"Вірогідність існування крилатої ракети у РФ для розміщення у внутрішніх відсіках Су-57 крилатої ракети з дальністю не те що у 2,5 тисячі км, а 1,5 тисячі км – більш ніж малореалістичне та не відповідає поточним та навіть перспективним можливостям російського військово-промислового комплексу", – писав Defense Express.

Загалом військовий аналітик Сергій Згурець ще у 2022 році називав повідомлення про використання Су-57 на фронті "блефом російської пропаганди". Він же охрестив поведінку новітніх російських винищувачів "тактикою повітряних боягузів". Замість продемонструвати уміння обходу протиповітряної оборони, якими мали б славитись винищувачі 5-го покоління, росіяни злітають, запускають ракети (інколи ще радянського виробництва) і ховають Су-57 назад на аеродроми.

"Швидше за все, Росія намагається уникнути репутаційної шкоди, що може виникнути внаслідок втрати Су-57 над Україною", - констатували у розвідці Великої Британії. Такої ж думки дотримувались й українські фахівці.

"Рашисти зважились тільки на пуски ракет із Су-57 із власного повітряного простору. Через страх втратити зразок свого літака, збиття якого нашими засобами ППО мало б ефект, який за гучністю можна було б порівняти хіба що з затопленням крейсера "Москва", – зазначав Сергій Згурець..

Історичне ураження Су-57 і реакція на нього

Фото: gur.gov.ua

Однак те, чого так боялися рашисти, таки сталося 8 червня 2024 року. З відкритих джерел було відомо, що Су-57, які брали участь в операціях проти України, базуються в 929-му випробувальному центрі на авіабазі в Ахтубінську, Астраханської області. Саме там і зазнав ураження один із винищувачів. І це перше в історії бойове ураження Су-57.

Пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила про ураження винищувача саме в Ахтубінську, за 589 км від лінії зіткнення.

"На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", – йдеться у повідомленні. Пізніше в ГУР повідомили ще й про загиблих і поранених російських військових.

Факт ураження винищувачів визнали та в Росії, зокрема про це писав російський пропагандист Ілля Туманов, адміністратор авіаційного каналу Fighterbomber.За його словами, один винищувач зазнав значних пошкоджень і тому зараз думають, чи доцільно його відновлювати. Інший Су-57 нібито зазнав незначних ушкоджень і його планують відновити на місці. Пропагандист також скаржиться на неробочу протиповітряну оборону, що не зуміла збити жоден із трьох українських безпілотників.

Британський аналітичний центр RUSI наголошує, що якби Су-57 був пошкоджений лише у хвостовій частині, то для росіян це було би не критично. Однак, судячи з фото, літак отримав пошкодження й у носовій частині, що може означати необхідність заміни критичних компонентів, як-от бортове обладнання літака.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що літак Су-57 було уражено безповоротно, а саму операцію можна цілком порівняти з втратою росіянами А-50.

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"Це велика репутаційна втрата для росіян, яку можна порівняти з ураженням Силами оборони України літака Ту-95 чи А-50. Ще у 2010 році, як тільки почалися перші польоти, розробка цієї машини вартувала 8-10 млрд доларів", – наголосив він в етері телеканалу Еспресо.

Успішна операція Сил оборони викликала реакцію на самій верхівці керівництва РФ.

"Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли – боялись їх збиття", – наголосив представник ГУР Андрій Юсов.

Можливості Су-57 і як з ними боротися

Фото: з мережі

Defense Express наголошує , що пошкодження Су-57 можна назвати першим за всю історію воєн ураженим літаком умовного "5-го покоління". От тільки, якщо говорити про російський винищувач, то фахівці сходяться на думці, що лише росіяни називають Су-57 винищувачем 5-го покоління. Насправді тут варто говорити про літак перехідного типу.

Наприклад, окупанти не розробили для винищувача новий двигун, встановивши двигуни від винищувачів Су-30СМ та Су-35.

"Згідно з концепцією п'ятого покоління, двигун борта має бути захищений від відповідного радіоелектронного обладнання, максимально захищений від теплового випромінювання. Цього росіяни не зробили. У них дотепер всі побудовані Су-57 мають двигуни так званого першого етапу. Такі самі, як стоять на 4++ поколінні – на Су-35 і Су-34", – пояснював авіаексперт Валерій Романенко.

Бракує Су-57 і сучасних стелс-технологій та ефективних систем передачі тактичної інформації. Американське видання The National Interest наголошує, що Су-57 не здатен і ніколи не зможе конкурувати з F-35.

"F-35 був розроблений за концепцією "Інформаційний синтез". Тобто американський винищувач оснащений низкою бортових датчиків і процесорів. Він збирає та аналізує інформацію, передаючи її іншим підрозділам в режимі реального часу. F-35 також може координувати дружні підрозділи в повітряному просторі противника, виступаючи в якості ефективної платформи AWACS (літака дальнього радіолокаційного стеження)", – йдеться в матеріалі.

Тобто американські винищувачі здатні побачити зенітний комплекс і, не входячи у небезпечну зону, передати інформацію артилерії. У Су-57 не лише не має таких опцій. Ніхто навіть не намагається їх додати, пояснюють у The National Interest.

Тому, хоча йдеться про найсучасніший російський літак, до 5-го покоління винищувачів його зараховувати не можна.

Щобільше – поява в Україні винищувачів F-16 з далекобійними ракетами, а також літаків далекого радіолокаційного виявлення повністю унеможливить польоти Су-57 в Україні.

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"Коли Україна отримає винищувачі F-16, російська армія навряд чи підніме свої Су-57, адже вони напевно належать до переліку цар-гармат, танк-армата, і Су-57, яких у росіян 10 штук, один із яких вони вже втратили. Так що думаю, що цей літак є останньою піснею російського авіапрому і він не змінить ситуацію на полі бою", – наголошував Сергій Згурець.

Не почуватимуться в безпеці "57-мі" навіть якщо продовжуватимуть використовувати "тактику боягузів". Адже, судячи з останніх новин, українці зможуть дістати їх і на аеродромах глибоко в російському тилу.