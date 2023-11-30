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"Прийом" Лаврова на саміті ОБСЄ - потужний сигнал на підтримку України, - нардеп Герасимов

30 листопада, 2023 четвер
19:41
Війна з Росією Сергій Лавров

Артур Герасимов, народний депутат України, зазначив, що на зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є Росії влаштували холодний душ, російська делегація кілька разів тікала з зали засідання

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Шантажем Росія добилася того, що російський міністр закордонних справ був прийнятий на саміті Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є. Але був прийнятий, я б сказав у лапках, тому що той "прийом", який йому тут надали, був потужним сигналом на підтримку України. Ви вже знаєте, що Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія бойкотували приїзд Лаврова тим, що міністри закордонних справ цих країн не приїхали одразу до Скоп'є. Але це не все, окрім цього скажу, що під час виступу Лаврова дуже багато учасників з різних країн просто полишили залу, показавши своє ставлення", - зауважив народний депутат України.

За його словами, був ще один позитивний момент – у всіх без виключення виступах говорили про Україну, при чому в 90% - з жорстким засудженням російської агресії в Україні.

"Я б сказав, що Росії тут влаштували холодний душ, російська делегація кілька разів тікала з зали. І це говорить про те, наскільки їм показують місце, яке вони займають у міжнародній спільноті. Ключова інтрига відбудеться завтра, 1 грудня, тому що Росії дозволили приїхати, щоб зберегти майбутнє ОБСЄ. І для цього був досягнутий компроміс – наступною країною головування буде Мальта, також будуть пролонговані обов'язки чотирьох ключових керівників інституцій ОБСЄ. Однак чи це відбудеться, чесно кажучи, ніхто не знає, особливо після виступу сьогодні Лаврова", - резюмував Артур Герасимов.

Події навколо саміту ОБСЄ та участі російської делегації

З 29 листопада по 1 грудня в місті Скоп’є триває засідання Ради міністрів ОБСЄ. Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є. 

У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, в ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.

28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. 

Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.

Водночас представник Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Згодом стало відомо, що болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу. Літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною та Грецією. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин. 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропустив міністерське засідання ОБСЄ, в якому брав участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров. 

Народний депутат України Микита Потураєв зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі ОБСЄ звинуватив Україну, Грузію та Захід у нападі на Росію, а також заявив, що Молдову теж готують до нападу на РФ.

Українська та ще декілька делегацій вийшли із залу засідань зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Світ
Україна
Росія
Польща
Латвія
Естонія
ОБСЄ
Литва
Сергій Лавров
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