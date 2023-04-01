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Ексклюзив

Рано чи пізно офіційні КНР і Україна зустрінуться, - експерт Юнус

1 квітня, 2023 субота
15:50
Суспільство Раміс Юнус

Китай пояснює Росії, за якими правилами їй існувати, і рано чи пізно матиме переговори з Україною

Про це заявив політолог-міжнародник Раміс Юнус в етері Еспресо.

"Позиція Китаю за цей рік війни мені нагадує дії удава зі східної приповістки, який чекає, поки звірі між собою б'ються, а тоді ковтає їх. Подивіться в динаміці, як поводився Китай упродовж цієї війни офіційно, публічно. Усі три голосування в ООН - однаково нейтрально, дистанціювався від усіх сторін у цьому конфлікті. Водночас він був зацікавлений у послабленні як Росії, так і колективного Заходу, бо врешті-решт це давало змогу вийти Китаю на авансцену, свіженькому новому гравцю, і всі тепер зацікавлені в тому, щоб цей гравець був ближчим до позиції тієї чи іншої сторони. Це явно помітно", - вважає він.

За словами експерта, саме тому КНР увесь рік не висловлювала позиції й тема Китаю з'явилася в інфопросторі наприкінці 2022 року, після успішних українських контрнаступів на Харківщині та Херсонщині, коли президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, а очільник США Джо Байден - Україну. Раміс Юнус зауважив, що після цього Китай зрозумів, що Сполучені Штати разом із союзниками готові йти до кінця й це може спричинити повний розгром РФ.

"Китай приходить і простягає патичок Кремлю, який тоне в болоті. Але перед тим він пояснює їм, за якими правилами тепер треба буде існувати в цьому житті. З іншого боку, попередньо, я так розумію, в Індонезії з Джо Байденом зустрічалися й розмовляли. І все це підсумувавши, Китай вкидає цей так званий мирний план із 12 пунктів. І тому за рік, до речі, він закрутив гайки в себе в країні - провів з’їзди тощо, посилився політично всередині країни. Після цього він вийшов на міжнародну арену, щоб заявити: ось мій порядок денний, його проштовхуватиму", - додав експерт.

Політолог зазначив, що Китай пояснив правила РФ, і вона вхопилася за ті, що її влаштовують, - негайне припинення вогню й початок переговорів, сподіваючись, що Китаю це вдасться.

"Решту моментів Китай, звісно, обговорюватиме зі США, і зрештою, рано чи пізно, подобається це комусь чи ні, Китай зустрічатиметься й спілкуватиметься з офіційним Києвом і президентом Зеленським", - наголосив Раміс Юнус.

  • Під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
  • 29 березня Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну
  • Тоді ж у міністерстві закордонних справ КНР заявили, що позитивно оцінюють запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну, яке він надіслав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.
  • Пізніше головред Defense Express Катков повідомив, що Китай у разі рішення допомогти РФ, скоріше за все, не буде постачати зброю офіційно, а шукатиме обхідні шляхи, щоб уникнути санкцій.
  • 31 березня постійний представник Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times, заявив, що в країні не виключають можливості зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського.
  • Прем'єр Іспанії Педро Санчес закликав Сі Цзіньпіна поговорити з Володимиром Зеленським.
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