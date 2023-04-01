Про це заявив політолог-міжнародник Раміс Юнус в етері Еспресо.

"Позиція Китаю за цей рік війни мені нагадує дії удава зі східної приповістки, який чекає, поки звірі між собою б'ються, а тоді ковтає їх. Подивіться в динаміці, як поводився Китай упродовж цієї війни офіційно, публічно. Усі три голосування в ООН - однаково нейтрально, дистанціювався від усіх сторін у цьому конфлікті. Водночас він був зацікавлений у послабленні як Росії, так і колективного Заходу, бо врешті-решт це давало змогу вийти Китаю на авансцену, свіженькому новому гравцю, і всі тепер зацікавлені в тому, щоб цей гравець був ближчим до позиції тієї чи іншої сторони. Це явно помітно", - вважає він.

За словами експерта, саме тому КНР увесь рік не висловлювала позиції й тема Китаю з'явилася в інфопросторі наприкінці 2022 року, після успішних українських контрнаступів на Харківщині та Херсонщині, коли президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, а очільник США Джо Байден - Україну. Раміс Юнус зауважив, що після цього Китай зрозумів, що Сполучені Штати разом із союзниками готові йти до кінця й це може спричинити повний розгром РФ.

"Китай приходить і простягає патичок Кремлю, який тоне в болоті. Але перед тим він пояснює їм, за якими правилами тепер треба буде існувати в цьому житті. З іншого боку, попередньо, я так розумію, в Індонезії з Джо Байденом зустрічалися й розмовляли. І все це підсумувавши, Китай вкидає цей так званий мирний план із 12 пунктів. І тому за рік, до речі, він закрутив гайки в себе в країні - провів з’їзди тощо, посилився політично всередині країни. Після цього він вийшов на міжнародну арену, щоб заявити: ось мій порядок денний, його проштовхуватиму", - додав експерт.

Політолог зазначив, що Китай пояснив правила РФ, і вона вхопилася за ті, що її влаштовують, - негайне припинення вогню й початок переговорів, сподіваючись, що Китаю це вдасться.

"Решту моментів Китай, звісно, обговорюватиме зі США, і зрештою, рано чи пізно, подобається це комусь чи ні, Китай зустрічатиметься й спілкуватиметься з офіційним Києвом і президентом Зеленським", - наголосив Раміс Юнус.