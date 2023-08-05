Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією РФ прагне змусити Захід до значних поступок в обмін на розблокування "зернової угоди", – ISW

РФ прагне змусити Захід до значних поступок в обмін на розблокування "зернової угоди", – ISW

5 серпня, 2023 субота
05:40
Війна з Росією зерно, зернова угода

Кремль продовжує висловлювати своє небажання повертатися до Чорноморської зернової ініціативи при відсутності значних поступок з боку Заходу

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що 4 серпня Кремль оприлюднив спільну заяву з офіційною назвою "Африканська мирна ініціатива". Заяві передувала зустріч 28 липня президента РФ Володимира Путіна з африканськими лідерами.

У документі йдеться про те, що африканські лідери закликали до конкретних кроків з усунення перешкод для експорту російського зерна і добрив, а також до вивільнення і доставки до африканських країн 200 тисяч тонн російських добрив, які застрягли в європейських портах.

"Ці заклики свідчать про те, що африканські лідери підтримують умови Росії щодо відродження Чорноморської зернової ініціативи", – наголосили аналітики інституту.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив 4 серпня, що США продовжать робити "все необхідне" для того, щоб РФ могла вільно експортувати продовольство на світовий ринок при умові, якщо вона буде готова відродити "зернову угоду" та дозволити Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море. У відповідь на заяву Блінкена речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що як тільки Штати виконають умови РФ, "угода буде негайно відновлена".

"Ці заяви не дають чіткого уявлення про те, що РФ має намір приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та прагне змусити Захід скасувати обмеження на її власний експорт", – резюмували в ISW.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Тайїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безплатно постачати своє в країни Африки.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної молитви "Ангел Господній" у Ватикані звернувся із закликом до російської сторони відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Згодом президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим заклик Папи Римського до Росії.

У неділю, 30 липня, попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовилася минулого місяця.  

2 серпня США заявили, що мають інформацію, наче Росія зацікавлена у відновленні переговорів щодо угоди, яка забезпечувала безпечний чорноморський експорт зерна. Також у Ердогана повідомили про домовленість із Путіним щодо візиту до Туреччини, де зокрема буде обговорюватись продовження "зернової угоди".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважаємо за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

Економіка
експорт зерна
Читайте також:
4 серпня, 2023 п'ятниця
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
Юлія Тимошенко
2 серпня, 2023 середа
"Не позбутися ні граму територій". Тимошенко переконана, що саміт у Саудівській Аравії поставить крапку на подвійних стандартах
Ігор Лапін
4 серпня, 2023 п'ятниця
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
05:59
Оновлено
Крим Керченський міст безпілотник
Вибухи в районі Кримського мосту: пошкоджено російський корабель
05:11
Китай та США
Напівпровідники, квантові технології та ШІ: США планують обмежити інвестиції в Китай, - Reuters
04:43
Косово - Сербія
Уряд Косово зменшує кількість поліцїі на півночі країни для деескалації напруження зі сербами
04:15
У Мінфіні назвали розмір фінансової допомоги Німеччини Україні
03:47
Національний природний парк "Синьогора"
Уряд розширив межі НПП "Синьогора" у Карпатах на 10 тис. гектарів
03:18
Німеччина уряд
Німеччина підтвердила участь у саміті щодо Формули миру України та назвала свого представника
02:51
Олексій Данілов
Ми будемо возити зерно морем, куди вважаємо за необхідне, не питаючи дозволу РФ, - Данілов
02:32
F-16
Перша група українських пілотів вже готова до навчань на F-16, - Politico
01:47
Словенія світ повінь погода
У Словенії після сильних злив почалася повінь: троє людей загинули
01:00
військовий переворот у Нігері
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
00:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Огризко про обговорення української Формули миру в Саудівській Аравії: Там не буде рішень
00:01
Артем Далакян, бокс
Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу
2023, п'ятниця
4 серпня
23:36
Марта Костюк
Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA у Вашингтоні
23:31
Ексклюзив
Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі
Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею
23:23
ЗРК NASAMS
Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
23:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 серпня
23:20
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні цілі України будуть скеровані на носії ракет "Калібр": воєнні підсумки тижня
23:07
Ллойд Остін
Міністри оборони США та Польщі обговорили загрози з боку Білорусі
22:49
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов Україна може отримати ядерну зброю
22:42
знищені окупанти
На лівобережжі Херсонщини росіяни імітують відведення військ, щоб виявити інформаторів
22:15
Олена Старікова
Лідерка збірної Україна за рік до Олімпіади-2024 оголосила про завершення кар'єри
22:15
танк для розмінування Wisent 1
Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги
21:57
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
Малиновський знайшов два варіанти для продовження кар'єри
21:44
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
На Дніпропетровщині викрили працівника колонії, який обіцяв в'язню випустити його раніше
21:42
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію
21:26
Херсонщина, вибух
Російський безпілотник атакував центр Берислава на Херсонщині: важко поранено 48-річного чоловіка
21:21
Ліки
У селах та на прифронтових територіях розгорнуть мобільні аптечні пункти, - МОЗ
21:17
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна програла 4-й ракетці світу на турнірі WTA у Вашингтоні
21:07
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Генерал Романенко пояснив, чи варто розраховувати, що у РФ закінчаться ракети
20:46
Іран
Україна припинить дію угоди з Іраном про уникнення подвійного оподаткування
20:45
Марк Марголіс
Помер зірка серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу" Марк Марголіс
20:30
путін
Путін підписав закон про збільшення призовного віку в РФ
20:17
укриття
В Україні вдруге перевірять усі укриття
20:08
OPINION
Ольга Духнич
Позиція "українці самі винні" дає нам ілюзію контролю
20:04
Андрій Лунін
"Реал" відмовився продавати Луніна в іспанський топ-клуб
20:00
ЗСУ
Маляр: Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 527 дня війни: підбитий російський десантний корабель, "бавовна" та участь Китаю в обговоренні Формули миру для України
19:48
Болгарія
Україна отримає від Болгарії 100 бронетранспортерів: рішення схвалив уряд
19:36
Зґвалтування дитини
На Київщині повідомили про підозру поліцейському, якого звинувачують у зґвалтуванні 10-річної дитини
19:25
Мелітополь
У Мелітополі цілодобово працює крематорій окупантів. Жителі скаржаться на постійний сморід
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV