"РФ вигідно, щоб Україна зробила те, чого хотів Путін": євродепутатка від Литви заявила, що за справою Порошенка стежать у Європарламенті
Депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене заявила, що у Європарламенті спостерігають за справою проти п'ятого президента України Петра Порошенка про державну зраду
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Я сподіваюся, що Україна - це правова держава і переслідування не буде. Ми спостерігаємо за цією справою, але звинувачувати Порошенко у державний зраді... у мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін", - зазначила Юкнявічене.
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Євродепутатка також застерегла Україну від дій, які викликали б у іноземних партнерів "додаткові питання".
"Мене хвилює не лише те, що відбувається за межами України - проти України, проти Заходу та проти демократії. Але я б хотіла, щоб Україна так само не давала підстав, щоб у друзів України виникали додаткові питання", - сказала Юкнявічене.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
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