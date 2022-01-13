"РФ вигідно, щоб Україна зробила те, чого хотів Путін": євродепутатка від Литви заявила, що за справою Порошенка стежать у Європарламенті

Про це повідомляє Радіо Свобода.



"Я сподіваюся, що Україна - це правова держава і переслідування не буде. Ми спостерігаємо за цією справою, але звинувачувати Порошенко у державний зраді... у мене був шок, коли я почула офіційні звинувачення, бо я знаю, як все почалося, і знаю, яку боротьбу веде путінська пропаганда проти Порошенка, і їм це було б дуже вигідно, якби сама Україна зробила те, що хотів зробити Путін", - зазначила Юкнявічене.



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Євродепутатка також застерегла Україну від дій, які викликали б у іноземних партнерів "додаткові питання".



"Мене хвилює не лише те, що відбувається за межами України - проти України, проти Заходу та проти демократії. Але я б хотіла, щоб Україна так само не давала підстав, щоб у друзів України виникали додаткові питання", - сказала Юкнявічене.



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