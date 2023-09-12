Росія створила такі умови "виборів", що можна написати будь-які цифри й результати явки, - представниця президента України в АР Крим

Про це заявила на брифінгу представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Вона наголосила, що Україна та інші цивілізовані міжнародні інституції та країни не визнають ці "вибори", тому їх проведення на тимчасово окупованих територіях є черговим злочином Росії.

Вона повідомила, що окупаційній владі не вдалося залучити до "голосування" велику кількість людей, адже більшість населення ігнорувала цей незаконний процес. А заяви окупантів про нібито високу явку на вибори в усіх областях не можуть бути підтвердженими.

"Росія створила такі умови "виборів", що можна написати будь-які цифри й результати явки. Не було ні так званих списків виборців, ні їх реєстру", - повідомила представниця президента України в АР Крим.

Вона заявляє, що за допомогою псевдовиборів Росія хотіла сформувати окупаційні адміністрації новоокупованих територій, а також залякати громадян України, створити штучну картину реальності, у якій РФ "нібито реалізує виборче право та грається в демократію".

"Жодні фіктивні шоу окупантів не зупинять звільнення всіх наших територій", - наголосила Ташева.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади".

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.