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САУ Zuzana-2: технічні характеристики гаубиці, що нищить російські "гіацинти"

Роман Яворський
8 серпня, 2023 вiвторок
21:25
Війна з Росією Zuzana-2

На початку місяця Словаччина передала Україні дві гаубиці Zuzana-2. Їхнє виробництво профінансували Німеччина, Данія та Норвегія. В серпні також виповнюється рік, як перші словацькі гаубиці поступили на озброєння для ЗСУ

Еспресо розповідає, які параметри САУ Zuzana, скільки вона коштує, як працює гаубиця і в чому її перевага над російськими аналогами.

Як Україна отримувала гаубиці Zuzana-2

Вперше про те, що Словаччина може продати Україні частину своїх самохідних гаубиць тамтешні урядовці заявили у квітні 2022 року, на другий місяць повномасштабного вторгнення РФ. Вже 2 травня Україна підписала зі Словаччиною контракт на отримання восьми гаубиць Zuzana-2, а українські військові розпочали навчання на цих самохідних артустановках. Словаччина навіть відтермінувала поставки для власної армії, віддавши пріоритет постачанням озброєння Україні.

Перші самохідні гаубиці Zuzana українські захисники отримали в серпні 2023 року. Йшлося про 4 артилерійські установки. Ще дві САУ Україні передали до символічної дати – ювілею Путіна. 

"До 70-річчя ми передали агресору Путіну ще один подарунок. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 вже в Україні (і багато іншого попереду)", – писав тоді міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у своєму твіттері.

Сьому і восьму "зузану" ЗСУ отримали в листопаді та на початку 2023 року відповідно. 

Однак вісьмома САУ Zuzana справа не обмежилася. 2 жовтня стало відомо, що Данія, Норвегія й Німеччина профінансують виробництво для України 16 гаубиць Zuzana-2, загальною вартістю €92 млн. Виконує цей підряд словацьке оборонне підприємство Konštrukta Defense – розробник і виробник САУ Zuzana-2. 

Як зазначало видання Defense Express, 16 артустановок – це майже дивізіон (він складається з 18 машин). Двох САУ "для повного комплекту" не замовили, вважають експерти, не через фінансову складову, а через обмежені виробничі потужності словацьких виробників. Для них стане непростим випробуванням виготовити відразу 16 самохідних гаубиць за рік. Власне, 1 серпня Україна отримала перші дві гаубиці із цієї нової партії, профінансованої німцями та скандинавами. Передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defence у словацькому місті Дубниця-над-Вагом. На заході були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

Що таке гаубиця Zuzana-2

САУ Zuzana-2 розробили на базі чехословацької самохідної установки DANA. Головна відмінність – замість 152-міліметрового калібру, типового для СРСР та країн Варшавського договору тут використано "натівський" калібр 155 мм. Також у "Зузани" більша довжина ствола, ніж у "Дани" (45 калібрів замість 36,6). Це забезпечує кращу далекобійність.

Словацька армія прийняла на озброєння "Зузану" в 1998 році. Шасі машини –  модифікація Tatra 815 із колісною формулою 8×8, моторне відділення перенесено в корму машини. Машина здатна розвертатись по колу радіусом 14 м. До слова, на такому шасі функціонуватиме один із варіантів української САУ "Богдана".

Модернізацію першої версії провели, встановивши ствол, 52 калібрів завдовжки, оберт башти на 360°, нову броньовану кабіну обслуги. Завдяки автоматизації процесів команду обслуговування зменшили з 4 до 3 осіб. Zuzana-2 пройшла випробування в грудні 2009 року. Було замовлено 25 машин.

Під час стрільби з гармати машина стабілізується чотирма гідравлічними опорами. Башта та кабіна водія легкоброньовані, забезпечують захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. Zuzana-2 має систему кондиціювання, протипожежну систему та систему захисту від зброї масового ураження. Для поїздок вночі водій має пасивну систему нічного бачення. Бортовий комп'ютер забезпечує автоматичну прив'язку до місцевості. Машини також можуть обмінюватись інформацією між собою та отримувати дані з командного пункту. Додаткову амуніцію підвозить транспортно-заряджальна машина Zuzana MV.

При автоматичному перезаряджанні максимальний темп стрільби протягом першої хвилини складає 6 пострілів на хвилину, далі – по 5 пострілів за хвилину. При ручному заряджанні темп стрільби дорівнює 2 постріли за хвилину.

Автоматичне перезаряджання дає можливість стрільби "залпом" режимом MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact). Снаряди випускаються по декількох різних траєкторіях і вражають ціль одночасно. Має систему прицілювання для стрільби прямим наведенням. Вогонь високоточними боєприпасами забезпечує мінімальне відхилення від цілі (1-2 метри).

Словацька самохідна гаубиця має сучасну автоматизовану систему управління, яка пов’язана із засобами зв’язку та використовує цифрові карти місцевості. Дані для стрільби обчислюються автоматично, над стволом є радіолокаційний вимірювач початкової швидкості польоту снаряда, пише Defense Express.

Zuzana-2

Технічні характеристики САУ Zuzana-2

  • Шасі: Tatra 815 8×8
  • Довжина: 12,97 м
  • Ширина: 3 м
  • Висота: 3,3 м
  • Маса: 28,5 тонн
  • Максимальна швидкість по шосе: понад 80 км/год
  • Запас ходу: 750 км
  • Обслуга: 3 особи
  • Довжина ствола: 45 калібрів (52 в модифікації Zuzana 2)
  • Боєкомплект: 40 снарядів/40 зарядів
  • Мінімальна відстань до цілі: 5,6 км
  • Максимальна відстань до цілі: 39,6 км (41,5 км снарядами ERFB-BB)
  • Поворот башти: ±60°(360° в модифікації Zuzana 2)

САУ Zuzana здатна подолати такі перешкоди, як рів, шириною 2 метри, вертикальну перешкоду, висотою 0,6 м і півтораметровий брід: 1,4 м. З додаткового озброєння передбачений кулемет 7,62 або 12,7 мм для самооборони. Також на башті розміщені чотири димові гранатомети з кожного боку. Перехід САУ з похідного положення в бойове займає менш як 2 хвилини.

Що ще варто знати про самохідну гаубицю Zuzana-2: ціна, застосування на фронті

Zuzana-2

Фото: mil.in.ua

Щодо вартості "зузан", то, за інформацією з відкритих джерел, відомо, що у 2018 році міноборони Словаччини підписало контракт на 25 самохідних установок Zuzana-2 і тоді оголошена вартість контракту перевищила 206 мільйонів доларів США. Таким чином вартість однієї САУ склала $8,24 млн. У цю вартість входили також навчання екіпажу, запасні частини та боєприпаси. 

З того часу вартість гаубиць вочевидь вдалося знизити. Так за партію в 16 гаубиць Zuzana-2, що її вже почали передавати ЗСУ, країни-союзники заплатили €92 млн. Відтак вартість однієї установки тепер складає менш як 5,75 млн євро, щоправда, невідомо що саме входить в цю ціну.

Щодо призначення на фронті, то основною функцією словацьких САУ експерти називають контрбатарейну боротьбу проти рашистів. Сприятимуть у контрбатарейній боротьбі такі параметри, як темп стрільби в 5 пострілів на хвилину, можливість автоматичного заряджання снарядів та поворот башти на всі 360 градусів. 

Для покращення характеристик словацьку самохідку обладнали сучасною автоматизованою системою управління вогнем. Остання пов’язана із засобами зв’язку та використовує цифрові карти місцевості. Навігація забезпечується супутниковою та інерційною системами. Обчислення даних для стрільби здійснюється автоматично. Крім того, над стволом розмістили радіолокаційний вимірювач початкової швидкості польоту снаряда.

Також Zuzana-2 може стати серйозною загрозою на фронті для російських аналогів. Після збільшення довжини ствола далекобійність "Зузани" перевищила 40 кілометрів. Якщо порівнювати, то це майже на 5 кілометрів більше, ніж в однієї з найпотужніших російських САУ – модернізованої 2С5М "Гіацинт". Тому словацькі гаубиці можуть нищити "гіацинтів", тоді як рашистські САУ не зможуть завдати удару у відповідь, бо просто не добиватимуть на потрібну відстань. 

Ще очевиднішою є перевага самохідної гаубиці Zuzana над артилерійською установкою 2С19 Мста-С, максимальна дальність стрільби якої складає 25 км. 

Словаччина
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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