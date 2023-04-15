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США намагаються прискорити надання зброї Україні й запобігти закінченню ракет, - військовий експерт Грант

15 квітня, 2023 субота
17:04
Війна з Росією США Україна

США прагнуть прискорити постачання Україні ППО та ракет і запобігти закінченню зброї в Сил оборони

Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської Величности короля Карла ІІІ Глен Грант у етері Еспресо.

За його словами, витік розвідданих США видав питання ППО, але це може бути корисним, адже на такому рівні акцентують увагу на вичерпанні оборонних ракет в України. Експерт вважає, що така інформація спричиняє тиск на міжнародну спільноту, щоб Силам оборони надали більше ППО.

"Мені відомо, що США зараз намагаються прискорити поставки систем ППО і ракет в Україну, аби запобігти тому, про що йдеться у звіті розвідки, а саме щоб в Україні не закінчилися ракети. Тож не все так погано у тому, що ця інформація стала публічною. Головно, в документах не йдеться про те, як, де і коли Україна перейде у контрнаступ. Противнику залишається лише про це здогадуватися, як і про рівень готовності, але знову ж таки, цей рівень готовності було оприлюднено оборонними відомствами Великої Британії, Швеції, Німеччини, а також багато громадян говорили про те, коли їхнє обладнання поїде в Україну, та які навчання відбуваються. Тож все це давно обговорювалось, і жодної новизни в цьому немає. Україна може бути певна, що Росія особливим чином не зможе скористати з цих документів, а питання протиповітряної оборони незабаром буде закрито", - наголосив Глен Грант.

Він додав, що в ширшому контексті витік інформації ганебний для США, тому від них слід чекати максимальної пильності. Глен Грант зазначив, що потрібно знайти винуватців і покращити безпекову систему.

  •  6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
  • Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
  • Підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Чоловік постав перед федеральним суддею у місті Бостон у кайданках і тюремній робі.
  • 14 квітня президент США Джо Байден доручив посилити захист секретної інформації після витоку розвідданих.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.
  • 15 квітня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних даних не позначився на співпраці Сполучених Штатів із союзниками.
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