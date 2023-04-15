Про це заявив британський військовий експерт, полковник запасу армії Його Королівської Величности короля Карла ІІІ Глен Грант у етері Еспресо.

За його словами, витік розвідданих США видав питання ППО, але це може бути корисним, адже на такому рівні акцентують увагу на вичерпанні оборонних ракет в України. Експерт вважає, що така інформація спричиняє тиск на міжнародну спільноту, щоб Силам оборони надали більше ППО.

"Мені відомо, що США зараз намагаються прискорити поставки систем ППО і ракет в Україну, аби запобігти тому, про що йдеться у звіті розвідки, а саме щоб в Україні не закінчилися ракети. Тож не все так погано у тому, що ця інформація стала публічною. Головно, в документах не йдеться про те, як, де і коли Україна перейде у контрнаступ. Противнику залишається лише про це здогадуватися, як і про рівень готовності, але знову ж таки, цей рівень готовності було оприлюднено оборонними відомствами Великої Британії, Швеції, Німеччини, а також багато громадян говорили про те, коли їхнє обладнання поїде в Україну, та які навчання відбуваються. Тож все це давно обговорювалось, і жодної новизни в цьому немає. Україна може бути певна, що Росія особливим чином не зможе скористати з цих документів, а питання протиповітряної оборони незабаром буде закрито", - наголосив Глен Грант.

Він додав, що в ширшому контексті витік інформації ганебний для США, тому від них слід чекати максимальної пильності. Глен Грант зазначив, що потрібно знайти винуватців і покращити безпекову систему.