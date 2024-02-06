Голова СБУ Малюк після скандалу з прослуховуванням журналістів: "Зроблю все можливе, аби кожен ЗМІ міг працювати в Україні вільно"

Офіційну заяву оприлюднила СБУ у Facebook.

"Я як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет, - йдеться в заяві. - Саме цим наша країна відрізняється від авторитарної Росії. І відрізнятиметься надалі. Бо ми докладемо максимум зусиль, аби перемогти та залишити у спадок нашим дітям вільну і безпечну, розвинену і демократичну Україну".

Василь Малюк перелічив досягнення СБУ. Зокрема, згадав про успіхи, яких представники спецслужби досягли на полі бою, успішні спецоперації на території РФ та розробки морських дронів Sea baby та "Мамай", завдяки яким вдалося "змінити розташування сил на Чорному морі".

Відтак голова СБУ додав, що за таких обставин "викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності", маючи на увазі скандал із прослуховуванням журналістів проєкту розслідувань Bihus.Info.

Голова СБУ зазначив, мовляв, "проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів".

Він назвав такі речі "неприпустимими" та нагадав, що після цих подій було звільнено керівника ДЗНД СБУ.

"Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання. Я пишаюся бойовими побратимами СБУ – тими, хто виконує реальні бойові задачі, реально ловить колаборантів та зрадників, реально знищує окупантів та протидіє злочинності", - додав Малюк.

Зазначимо, раніше сьогодні, 6 лютого, депутати Верховної Ради підтримали рішення про виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка для доповіді у справі щодо незаконного стеження за журналістами Bihus.Info

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів.

19 січня команда Bihus.Info заявила, що за їхніми даними до стеження було залучено щонайменше 30 людей.

Невдовзі Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Спецслужба відповіла, що незалежні медіа є невіддільною складовою демократичного суспільства, а їх співробітники повинні діяти виключно на захист національних інтересів.