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Полковник запасу СБУ Притула про стеження за журналістами Bihus.Info: цього відділу не має бути в структурі Служби

8 лютого, 2024 четвер
11:51
Суспільство

Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що підрозділ, який стежив за журналістами Bihus.Info, не має бути в структурі СБУ

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Просто поставте себе на місце голови Служби безпеки України. У нього є спецоперації, які проводяться глибоко противника, на території противника, у нього є спецоперації, які пов'язані з чорноморським флотом, Кримом, передової; у його підпорядкуванні контррозвідка, радіоконтррозвідка, у нього купа питань, просто не вистачає часу на цей підрозділ, який навіть розташований з іншої сторони дороги. Чим вони там займаються до них руки ніколи не доходять, бо вони ніби стоять в структурі, вигнати - нема повноваження", - наголосив експерт з військової контррозвідки.

За його словами, це той підрозділ, який готував зачистку Майдану, який є абсолютно зайвим та непрофесійним: "Його не має бути вже у структурі Служби безпеки України, але він залишився в спадок від минулого і ніхто не візьме на себе відповідальність його зігнати. Це зараз гарний випадок, що можна ліквідувати цей підрозділ і ніякої шкоди для незалежності держави, адже не вони займаються реальним захистом незалежності держави, цим займаються управління розвідки, контррозвідки, багато управлінь, які дійсно роблять зараз бойову роботу. До речі, Bihus у цьому розслідуванні про це каже".

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Як сказав Притула, питання не в тому, що СБУ погана, адже вона професійна, а непрофесійно діяла група оперативників, "які вирішили пограти у війноньку в Українському селі проти журналістів".

Полковник запасу СБУ також прокоментував реакцію очільника СБУ Василя Малюка.

"Він вимушений трохи захищати їх, бо це верх непрофесіоналізму з боку тих співробітників, які готували цей захід. Те, що вони кажуть, що вони слідкували за наркозлочинністю - вибачайте, де департамент незалежності держави і де наркозлочинність - це зовсім полярні речі. Скажімо, хлопці сунулись не туди й абсолютно не професійно", - підсумував Притула.

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів. 

19 січня команда Bihus.Info заявила, що за їхніми даними до стеження було залучено щонайменше 30 людей. 

Невдовзі Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Спецслужба відповіла, що незалежні медіа є невіддільною складовою демократичного суспільства, а їх співробітники повинні діяти виключно на захист національних інтересів. 

Голова СБУ Василь Малюк прийде до Верховної Ради для доповіді у справі щодо незаконного стеження за співробітниками Bihus.Info не раніше, ніж за 2 тижні.  

Теги:
Новини
Кримінал
СБУ
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