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Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки

13 лютого, 2024 вiвторок
18:16
Суспільство Мобілізація студентів

У вівторок, 13 лютого, Комітет Верховної Ради з питань освіти та науки вніс правку про повернення аспірантам-контрактникам відстрочки від мобілізації

Про це повідомила народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

На засіданні освітнього Комітету ухвалили перелік правок, які подадуть до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, у Раді пропонують повернути аспірантам-контрактникам право на відстрочку, а також розширити перелік освітян, які мають відстрочку.

"Обговорювали й інші можливі правки. Втім вирішили подавати їх індивідуально від депутатів, а не від Комітету. Я пропонувала додати працівників дошкільної освіти в перелік тих, хто отримує відстрочку; надавати відстрочку для людей, які отримують не першу вищу освіту за окремими гостродефіцитними спеціальностями, що важливі для підтримки обороноздатності держави", - розповіла Юлія Гришина.

Народна депутатка індивідуально подала вищезгадані правки. Далі у профільному комітеті з питань національної оборони та розвідки відбудеться розгляд пропозицій.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації. На засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджував, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Щодо вилучення авто на потреби ЗСУ в законопроєкті про мобілізацію передбачено три методи, зокрема примусове відчуження, вилучення, мобілізація. Народний депутат Юлія Клименко назвала це дуже контроверсійними пропозиціями.

Теги:
Верховна Рада
освіта
політика
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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