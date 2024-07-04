"Хезболла" випустила понад 200 ракет і дронів по Ізраїлю. ЦАХАЛ натомість ударив по об'єктах "Хезболли" в Лівані

У заяві угруповання, яке цитує "Німецька хвиля", йдеться про те, що атака стала відповіддю на ізраїльський авіаудар, унаслідок якого загинув один із військових командирів "Хезболли".

Як зазначили ізраїльські ЗМІ, це стало найбільшою атакою "Хезболла" на Ізраїль за час війни в Секторі Гази, яка розпочалася 7 жовтня 2023 року. Внаслідок обстрілів у деяких районах на півночі Ізраїлю виникли пожежі.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила повідомлення про обстріли з території Лівану й додала, що частину ракет і дронів було перехоплено силами ППО та винищувачами. Також у ЦАХАЛ повідомили, що внаслідок атак загинув 38-річний офіцер.

Згодом у ЦАХАЛ заявили, що завдали ударів по інфраструктурі терористів "Хезболли" в районі Мейс Ель-Джабаль і військовій структурі "Хезболли" в районі Айта-еш-Шаб на півдні Лівану.

Ліванські ЗМІ зазначають, що внаслідок удару ізраїльського безпілотника в місті Хула загинула одна людина.

Напередодні ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію командира одного з підрозділів "Хезболли" – Мухаммеда Насера.

"Насер отримав посаду 2016 року й керував ракетними обстрілами, які вели з південного заходу Лівану по ізраїльських мирних жителях, громадах і силах безпеки. Крім того, Насер керував великою кількістю терористичних атак проти Ізраїлю як під час, так і до війни, а раніше він займав кілька центральних ролей у терористичній організації "Хезболла", – йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи. 17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою" було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян із Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі та передислокацію більшої кількості військ на кордон із Ліваном.

У відповідь представники підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході заявили, що тисячі бойовиків готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до "Хезболли" на випадок війни з Ізраїлем.

Натомість 25 червня високопосадовці США попередили "Хезболлу", що не намагатимуться зупинити Ізраїль, якщо той вирішить напасти на Ліван.

Під час зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом у США очільник Пентагону Ллойд Остін попередив його, що війна між ЦАХАЛом та "Хезболлою" може перерости у регіональну, закликавши до більш дипломатичних підходів.

Напередодні представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення". Розглядається "повне залучення всіх фронтів опору".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац 29 червня прокоментував попередження іранської сторони про те, що у разі військової операції ЦАХАЛ проти Хезболли у Лівані може розпочатися "війна на знищення".