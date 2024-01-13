Республіканці хочуть затягнути цю історію аж до березня: дипломат Чалий про ухвалення $61,4 млрд для України конгресом США
Валерій Чалий, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть приймати якихось кардинальних рішень
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Питання не закрите ще з цим пакетом американської допомоги. А коли це буде, я казав давно, що раніше кінця січня - початку лютого рішення не буде. Щобільше, зараз це прив'язується до дат праймеріз, це передвибори, де будуть визначатись, хто буде кандидатом від республіканців. Основна боротьба на цих праймеріз у Нью-Гемпширі в кінці місяця буде йти між Дональдом Трампом і Ніккі Гейлі, скоріше всього між ними. І після того, як знявся Круз з перегонів, то скоріше всього відійдуть ці голоси все-таки Ніккі Гейлі, а не Десантісу, тому до Нью-Гемпшира не хочуть приймати якихось кардинальних рішень", - прокоментував дипломат.
За його словами, 2 лютого мають прийняти фактично весь бюджет США. І 5 березня понад 800 голосів виборців у США розподіляється по праймеріз у багатьох штатах. Тобто республіканці хочуть затягнути цю історію аж до березня. А Білий дім хоче все-таки до засідання Верховного Суду, який буде вирішувати остаточно допуск Дональда Трампа на вибори.
"От усі фактори сплітаються, які мають десь на початку лютого дати нам відповідь. Тепер щодо відповіді, якщо буде пакет $61,4 млрд, то там буде і фінансовий трек, не тільки бюджетні кошти, а й на енергетику, на розвиток деяких проєктів, додаткові кошти допомоги в реформах, тобто там не тільки військові гроші. І це тоді буде сигнал іншим, і в Кремль, і, наприклад, німцям, що можна говорити про ракети TAURUS, що є можливість деокупації й зміни ходу війни. Якщо цього не буде, то катастрофи не відбудеться, тому що США все одно будуть допомагати. Щобільше, $300 млн уже розблоковано на два поточних транші, це на пару місяців", - зауважив Валерій Чалий.
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