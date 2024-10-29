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США консультувалися з Україною та союзниками щодо реакції на розміщення військ КНДР у РФ, - речник Держдепу

Світлана Кравченко
29 жовтня, 2024 вiвторок
09:18
Світ США Україна

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що країна проводила консультації з Україною та іншими союзниками щодо подальших дій у відповідь на відправку військ Північної Кореї в Росію

Зміст

Про це він сказав на брифінгу 28 жовтня.

Відповідаючи на питання журналістів, чи потрібна спільна відповідь союзників у відповідь на дії КНДР та Росії у війні проти України, Міллер відповів, що щодо цього тривали консультації з українцями та іншими союзниками США.

Натомість він додав, що зміст цих розмов залишиться приватним, а про можливу реакцію союзників говорити він не буде.

Міллер також зазначив, що США спілкувалися з Китаєм, щоб "чітко дати зрозуміти, що ми стурбовані" дестабілізаційними діями Росії та Північної Кореї. 

За словами речника Держдепу, Пекіну пояснювали, що як впливовий голос у регіоні він теж має бути стурбованим кроками Москви та Пхеньяна "для підриву стабільності та безпеки".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Згодом міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР також повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Пізніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна - Північна Європа заявив, що російська армія вже використовує північнокорейських солдатів на території України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що відправка солдатів із КНДР на війну в Україну є "дуже небезпечною".

На тлі зростання занепокоєння щодо причетності Пхеньяна до війни в Україні міністрка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прямує до Москви.

Теги:
Новини
Росія
КНДР
військові
Війна з Росією
США
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