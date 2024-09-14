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"Це лише зміцнило нас": очільник мінфіну Угорщини відреагував на бойкоти з боку Євросоюзу під час їхнього головування в Раді ЄС

Марія Науменко
14 вересня, 2024 субота
12:33
Світ ЄС

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив, що бойкот п'ятничної зустрічі міністрів фінансів ЄС в Будапешті зробив його країну лише сильнішою

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Про це повідомляє Politico.

За даними видання, на зустрічі були присутні лише шість міністрів з 27, включно з самим Варгою.

Після зустрічі Варга заявив, що "довгий список наших учасників" п'ятничної зустрічі свідчить про те, що "новітній санкційний стимул Брюсселя в цьому випадку спрацював на користь угорського головування".

Однак, міжнародні організації надіслали учасників високого рівня, включаючи директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіну Георгієву та генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку Маттіаса Корманна.

За словами очільника угорського мінфіну, участь "ключових фінансових інституцій", таких як МВФ та ОЕСР, зробила зустріч "успішною в усіх аспектах". Він додав, що "попри ідею бойкоту, всі країни-члени були представлені".

"Ми завжди говорили, що санкції часто працюють навпаки", - підкреслив він.

Крім того, у п'ятницю вранці в Будапешті через бойкот було майже скасовано окрему зустріч міністрів фінансів єврозони, а голова Єврогрупи Паскаль Донохью на пресконференції дистанціювався від зустрічі, організованої Угорщиною.

"Єврогрупа - це інша політична інституція, - сказав Донохью. - Причина, з якої відбулася ця зустріч Єврогрупи, полягає в тому, що робота єврозони повинна продовжуватися".

Що відомо про "миротворчу місію" Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.

Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну в Україні.

Теги:
ЄС
політика
Європа
Угорщина
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