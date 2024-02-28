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Ексклюзив

"Це не передвісник чогось серйозного": журналістка Присяжнюк про "з'їзд депутатів усіх рівнів" в окупованому РФ Придністров'ї

28 лютого, 2024 середа
19:47
Світ Придністров'я

Маріанна Присяжнюк, кореспондентка "Главкома" та експертка проєкту StopFake, розглянула з’їзд у Тирасполі, де обговорювали питання національної безпеки та регіональних трансформацій так званого Придністров'я

Про це вона заявила в етері Еспресо.

Присяжнюк прокоментувала "з'їзд депутатів усіх рівнів" в окупованому РФ Придністров'ї: "Я б сказала, що цей з'їзд у порівнянні з попередніми, коли дійсно ставались такі події серйозні для національної безпеки Молдови та взагалі регіональної, коли проводився референдум у 2006 році теж цьому передував з'їзд. Цього разу, я б не сказала, що це такий собі передвісник чогось серйозного і якогось серйозного виклику".

За її словами, передвісником серйозних трансформацій можна назвати зустріч, яка відбулися напередодні в Тирасполі, куди прибув представник державного департаменту США з політики Східної Європи Крістофер Сміт: "Я думаю, що наслідки і політичні, і для процесу врегулювання будуть дуже скоро й дуже радикальні".

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Також кореспондентка "Главкома" додала, що проблеми з корупцією є не такими важливими, коли в так званому Придністров'ї стоять російські війська.

"Корупція, звісно, це дуже велика проблема для будь-якої країни, але коли є військова присутність на території нейтральної країни, де нейтралітет прописаний у конституції, де Росія тримає свої контингенти, формує квазіконтингенти, говорити про проблеми якоїсь корупції - це неадекватно", - підсумувала Присяжнюк.

Що передувало 

Раніше стало відомо, що у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів", на якому придністровські політики нібито попросять про приєднання регіону до РФ. Водночас посол України у Молдові Марко Шевченко заявив що, за його даними, питання приєднання Придністров'я до РФ наразі не стоїть на порядку денному.

В Інституті вивчення війни (ISW) пізніше заявили, що угруповання російських військ, яке зараз зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України.

Українська розвідка вважає, що так звані депутати Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до президента Володимира Путіна щодо прийняття псевдореспубліки до складу Росії.

Марко Шевченко згодом заявив, що Україна надасть всю необхідну допомогу, якщо про це офіційно попросить влада Кишинева, у разі загострення конфлікту в невизнаному Придністров'ї.

У НАТО скептично ставляться до можливості Росії анексувати Придністровський регіон Молдови, який фактично окупований Кремлем.  

Учасники так званого з'їзду депутатів у Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови.  

Теги:
Новини
Росія
Молдова
Придністров'я
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