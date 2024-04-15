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У парламенті Грузії під час розгляду закону про "іноагентів" сталася бійка

15 квітня, 2024 понедiлок
16:48
Світ грузія

У грузинському парламенті на засіданні юридичного комітету, де обговорюється законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", сталась бійка між депутатом від опозиції (партія "Громадяни") та від керівної партії "Грузинська мрія", яка й представила проєкт

Про це повідомляє "Ехо Кавказу". 

Бійка розпочалася на тлі обговорення проєкту закону про "іноагентів". Коли депутат "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе мав суперечки з представницею опозиційної партії "Лело", лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі підійшов до нього і вдарив кулаком в обличчя. Після інциденту обидва депутати покинули залу засідання, але продовжили бійку в коридорі. 

Невдовзі Елісашвілі вийшов із парламенту й дав коментар журналістам: "Я завжди намагався спілкуватися з "Грузинською мрією" по-людськи, а вони нас ведуть до Росії… Зараз не час сидіти вдома, треба виходити надвір. Ми повинні викинути їх разом із їхнім "російським законом". Набридло все це, і я "врізав" по обличчю цього російського агента Мдінарадзе". 

Мдінарадзе водночас заявив, що опозиціонер "підкрався до нього, як крадій", і вдарив його, що було "не по-чоловічому". 

Голова комітету Анрі Оханашвілі після відновлення засідання звернувся до опозиції із закликом "дати оцінку огидній поведінці цієї особи", обіцяючи "сувору відповідь" на "будь-яку провокацію". 

Зранку під парламентом Грузії зібрались протестувальники, які виступили проти ухвалення закону про "іноагентів", про що повідомила "Грузия Online". Учасники акції, представники громадських організацій та ЗМІ, тримали банери з написом "Ні російському закону!". Також була присутня поліція. 

Водночас ще одна акція протесту проти закону "Про прозорість іноземного впливу" пройде перед парламентом увечері - о 19:00. 

"Боротьба за європейське майбутнє Грузії триває. Не залишайся вдома, виходь на вулицю. "Російський закон" стосується всіх громадян Грузії! "Російський закон" – це велика стіна між Грузією і Європою! Так – Європі! Ні – російському закону!" – йдеться в інформації, яку поширили в соцмережах організатори протестів. 

Також "Ехо Кавказу" повідомляло, що акредитованим журналістам не дозволили бути присутніми на засіданні щодо проєкту закону. До парламенту впустили лише тих журналістів, які працюють у телекомпаніях. 

"Там лише кілька представників неурядових організацій, а щодо журналістів, то, як ви знаєте, їх не пустили, бо вони (представники парламентської більшості) їх дуже бояться. Природно, ухвалити "російський закон" дуже складно. Усі чудово розуміють, що це зрада інтересів нашої країни, і зрозуміло, чому вони бояться наявності камер у залі, хоча ми намагатимемося тримати громадськість у курсі всього, що відбувається всередині", - сказала голова фракції опозиційного "Національного руху" Тіна Бокучава.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. 

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

У день, коли "Грузинська мрія" планує представити закон про "іноагентів", опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон про "іноагентів", а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето на закон, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у столиці Грузії місті Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону про "іноагентів", який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Теги:
Росія
ЄС
Грузія
акції протестів
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